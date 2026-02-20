 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Экс-главе курской корпорации развития дали 9 лет по делу о фортификациях

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Дела из-за «зубов дракона»
Владимир Лукин
Владимир Лукин (Фото: Руслан Журкин / РИА Новости)

Ленинский районный суд Курска приговорил экс-главу корпорации развития Курской области Владимира Лукина к девяти годам колонии по делу о хищении 152 млн руб. на фортификациях, сообщила пресс-служба судов региона.

Ему также назначили штраф в размере 900 тыс. руб. и лишили государственной награды — Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В суде напомнили, что Лукина, его экс-заместителей Игоря Грабина и Дмитрия Спиридонова, а также бывшего руководителя ООО «КТК Сервис» Андрея Воловикова обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в приграничных районах Курской области. Речь идет о ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса — присвоение или растрата организованной группой лиц в особо крупном размере.

Грабина приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом 700 тыс. руб. в доход государства, Спиридонова — к семи годам и штрафу в 600 тыс. руб. Воловикову суд дал 8,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 800 тыс. руб. Кроме срока и штрафа для всех приговоренных действует «ряд ограничений», добавили в суде.

Бывшему курскому депутату дали 5,5 лет по делу о «зубах дракона»
Политика
Максим Васильев

По информации следствия, не позднее 28 июля 2023 года Лукин вместе с Грабиным и Спиридоновым обеспечили заключение договора подряда между корпорацией и возглавляемым Воловиковым ООО «КТК Сервис» на строительство взводных опорных пунктов в Курской области. Вместо реальной деятельности, создавалась лишь видимость выполнения работ — впоследствии участники организованной группы похитили выделенные на строительство средства.

В октябре 2025 года признанная потерпевшей стороной корпорация потребовала взыскать с ответчиков 152,8 млн руб.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Курская область хищение уголовное дело фортификация
