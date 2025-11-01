Хинштейн словами «первый пошел» оценил приговор за «зубы дракона»
Главу курской строительной компании «СИЭМИ» Виталия Синьговского приговорили к четырем годам лишения свободы по делу о растрате при строительстве фортификаций. Приговор Синьговскому стал первым в этой серии дел.
О решении суда сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале. Синьговского признали виновным в присвоении и растрате более 150 млн руб., выделенных на фортификационные сооружения, с использованием служебного положения. Суд также удовлетворил иск Корпорации развития Курской области о возмещении нанесенного ущерба в полном объеме, передал Хинштейн.
«Первый пошел. Остальные не заставят ждать», — прокомментировал глава региона вынесенный приговор.
Под следствием по делу о растрате при строительстве фортификаций находится целый ряд высокопоставленных чиновников.
Так, под арестом оказались бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и бывший первый заместитель губернатора Алексей Дедов. Обоих арестованных обвиняют в хищении более 1 млрд руб. при строительстве фортификационных сооружений.
Самого Синьговского арестовали в феврале и обвинили в хищении 51,6 млн руб. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
