Военная операция на Украине⁠,
0

Хинштейн словами «первый пошел» оценил приговор за «зубы дракона»

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Дела из-за «зубов дракона»
Виталий Синьговский
Виталий Синьговский (Фото: sudrfkursk / Telegram)

Главу курской строительной компании «СИЭМИ» Виталия Синьговского приговорили к четырем годам лишения свободы по делу о растрате при строительстве фортификаций. Приговор Синьговскому стал первым в этой серии дел.

О решении суда сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале. Синьговского признали виновным в присвоении и растрате более 150 млн руб., выделенных на фортификационные сооружения, с использованием служебного положения. Суд также удовлетворил иск Корпорации развития Курской области о возмещении нанесенного ущерба в полном объеме, передал Хинштейн.

«Первый пошел. Остальные не заставят ждать», — прокомментировал глава региона вынесенный приговор.

Главу курской Корпорации развития задержали по делу о фортификациях
Политика
Владимир Лукин

Под следствием по делу о растрате при строительстве фортификаций находится целый ряд высокопоставленных чиновников.

Так, под арестом оказались бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и бывший первый заместитель губернатора Алексей Дедов. Обоих арестованных обвиняют в хищении более 1 млрд руб. при строительстве фортификационных сооружений.

Самого Синьговского арестовали в феврале и обвинили в хищении 51,6 млн руб. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Александра Озерова
Александр Хинштейн Курская область фортификация приговор тюремное заключение
Александр Хинштейн
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
