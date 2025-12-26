Бывшему курскому депутату дали 5,5 лет по делу о «зубах дракона»

Максима Васильева признали виновным в растрате средств из бюджета, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе

Максим Васильев (Фото: moscowcourts / Telegram)

Ленинский районный суд Курска приговорил бывшего депутата Курской облдумы Максима Васильева к пяти годам и шести месяцам лишения свободы и штрафу в размере 800 тыс. руб., сообщила объединенная пресс-служба судов Курской области. Его признали виновным в растрате бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в регионе.

Следствие квалифицировало действия бывшего депутата по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса — хищение в особо крупном размере с использованием служебного положения в составе организованной группы. Отбывать наказание Васильев будет в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск АО «Корпорация развития Курской области» удовлетворен в полном объеме. С Васильева солидарно с ранее осужденным главой компании «СИЭМИ» Виталием Синьговским взысканы 152,8 млн руб. ущерба.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Экс-депутата от Курской области Васильева арестовали в апреле 2025 года. По данным следствия, Васильев дал взятку в размере 8 млн руб. экс-заместителю губернатора региона Алексею Дедову по просьбе бывшего губернатора Алексея Смирнова. Деньги передавались Дедову несколькими партиями наличными, в том числе по 2 млн и 6 млн руб. Васильев обращался к Дедову за содействием в заключении договора подряда ООО «СИЭМИ» с АО «Корпорация развития Курской области». Проблема возникла из-за натянутых отношений между Васильевым и руководством корпорации.

Дедова обвиняют в мошенничестве, связанном с хищением бюджетных средств более чем на 1 млрд, руководители Корпорации развития Курской области — Владимир Лукин, Игорь Грабин и Снежана Мартьянова — находятся под стражей.

Позже Васильев признался в даче взятки и присвоении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Кроме того, бывший чиновник признался в присвоении 5 млн руб., которые использовал как на выплату зарплат, так и на личные расходы. Смирнов признался в получении взяток в сентябре.

В 2023 году вокруг Васильева возник скандал из-за видеоролика из Мексики, где он поздравлял с Новым годом и желал «много денег». Действующий на тот момент губернатор Курской области Роман Старовойт осудил поступок, после чего Васильев сложил полномочия заместителя председателя комитета областного парламента по бюджету.