 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Бывшему курскому депутату дали 5,5 лет по делу о «зубах дракона»

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Дела из-за «зубов дракона»
Максима Васильева признали виновным в растрате средств из бюджета, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе
Максим Васильев
Максим Васильев (Фото: moscowcourts / Telegram)

Ленинский районный суд Курска приговорил бывшего депутата Курской облдумы Максима Васильева к пяти годам и шести месяцам лишения свободы и штрафу в размере 800 тыс. руб., сообщила объединенная пресс-служба судов Курской области. Его признали виновным в растрате бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в регионе.

Следствие квалифицировало действия бывшего депутата по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса — хищение в особо крупном размере с использованием служебного положения в составе организованной группы. Отбывать наказание Васильев будет в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск АО «Корпорация развития Курской области» удовлетворен в полном объеме. С Васильева солидарно с ранее осужденным главой компании «СИЭМИ» Виталием Синьговским взысканы 152,8 млн руб. ущерба.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Фигурант дела о защитных сооружениях назвал размер отката и извинился
Общество
Максим Васильев

Экс-депутата от Курской области Васильева арестовали в апреле 2025 года. По данным следствия, Васильев дал взятку в размере 8 млн руб. экс-заместителю губернатора региона Алексею Дедову по просьбе бывшего губернатора Алексея Смирнова. Деньги передавались Дедову несколькими партиями наличными, в том числе по 2 млн и 6 млн руб. Васильев обращался к Дедову за содействием в заключении договора подряда ООО «СИЭМИ» с АО «Корпорация развития Курской области». Проблема возникла из-за натянутых отношений между Васильевым и руководством корпорации.

Дедова обвиняют в мошенничестве, связанном с хищением бюджетных средств более чем на 1 млрд, руководители Корпорации развития Курской области — Владимир Лукин, Игорь Грабин и Снежана Мартьянова — находятся под стражей.

Позже Васильев признался в даче взятки и присвоении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Кроме того, бывший чиновник признался в присвоении 5 млн руб., которые использовал как на выплату зарплат, так и на личные расходы. Смирнов признался в получении взяток в сентябре.

В 2023 году вокруг Васильева возник скандал из-за видеоролика из Мексики, где он поздравлял с Новым годом и желал «много денег». Действующий на тот момент губернатор Курской области Роман Старовойт осудил поступок, после чего Васильев сложил полномочия заместителя председателя комитета областного парламента по бюджету.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Курская область депутат фортификация мошенничество укрепления
Материалы по теме
ТАСС узнал о сделке со следствием курского экс-губернатора Смирнова
Общество
Фигуранта дела о курских фортификациях отправили под домашний арест
Политика
Обвиняемый в хищении по делу о фортификациях заплакал в суде
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 91,89 (-0,58) Инвестиции, 25 дек, 17:38 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 25 дек, 17:38
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Дерипаску избрали президентом Федерации хоккея с мячом России Спорт, 13:46
Экспорт иранских ковров упал до исторического минимума из-за санкций США Политика, 13:44
МЧС предупредил о сильном снегопаде в Москве в ночь с 27 по 28 декабря Общество, 13:43
Средний класс назвал самую проблемную категорию расходов Экономика, 13:42
«Автостат» оценил перспективы корейской автомарки KGM в России в 2026 году Авто, 13:39
РБК запустил Школу управления Образование, 13:37
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Чемпион мира по хоккею рассказал о зарплатах детских тренеров в США Спорт, 13:36
Эрмитаж обратился к прокурору Польши из-за задержания археолога Бутягина Политика, 13:36
Как меры повышения производительности труда влияют на бизнес-среду Отрасли, 13:36
Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram Технологии и медиа, 13:32
Под Киевом открыли памятник дрону Политика, 13:30
Снежная зима добралась до Москвы. Фотогалерея Общество, 13:30 
Как умный мониторинг повышает промышленную безопасность Отрасли, 13:27