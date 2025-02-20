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В Новосибирской области объяснили появление гробов на свалке

Новосибирский регоператор о гробах на свалке: деревянные гробы являются ТКО
Регоператор назвал гробы ТКО, которые могут быть доставлены на полигон. Так там объяснили видео с гробами на свалке под Новосибирском. Ранее на жителя Белгородской области за это составили протокол о нарушении норм охраны среды
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Деревянные гробы являются твердыми коммунальными отходами (ТКО) и могут быть доставлены на полигон, сообщили РБК в пресс-службе оператора по обращению с ТКО в Новосибирской области АО «Спецавтохозяйство».

Так там прокомментировали опубликованное изданием NGS видео с десятью гробами на Левобережном полигоне под Новосибирском. Его автором стал водитель мусоровоза, который перевозил строительный мусор. По словам его знакомого, пожелавшего сохранить анонимность, гробы на свалке обнаружили в конце января, на одном из них оказался лист с личными данными умершего. Его фамилия и инициалы совпадают с данными погибшего, с которым состоялось прощание в том же месяце, отмечает NGS. Источник издания в силовых структурах рассказал, что после похорон «недобросовестные предприниматели» из Новосибирского района выкинули гробы на свалку.

«Представленное там видео не позволяет идентифицировать место, где сделана запись, а ссылка на знакомого водителя мусоровоза, который пожелал остаться анонимным, тоже не выглядит внушающей доверия», — заявили в АО «Спецавтохозяйство».

Там добавили, что ритуальные принадлежности относятся к ТКО, «поскольку являются результатом деятельности человека», гробы классифицируются как крупногабаритные отходы. «Это не самые распространенные предметы, которые новосибирцы складывают в специальные отсеки для крупногабаритных отходов на контейнерных площадках, но иногда они встречаются экипажам мусоровозов, и они доставляют их на полигоны. Деревянные гробы являются ТКО и могут быть доставлены на полигон», — подчеркнул регоператор.

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Вопрос о причастных к инциденту лицах там переадресовали «в органы правопорядка, ритуальные фирмы и военкоматы».

По факту произошедшего инициирована проверка прокуратуры Новосибирской области и военной прокуратуры Новосибирского гарнизона.

Ранее свалка из цинковых гробов появилась на улице города Златоуста в Челябинской области. По предварительным данным, их оставил рядом со своим домом сотрудник местного похоронного бюро.

В Белгородской области в 2022 году нашли цинковые гробы на помойке. Их выбросил местный житель, в отношении него составили протокол о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. Мужчине грозил штраф до 3 тыс. руб., а его дело передали в Экоохотнадзор.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Россия Новосибирская область гробы свалка мусорные полигоны
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