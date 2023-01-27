В Челябинской области на улицу выбросили три цинковых гроба

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В городе Златоуст Челябинской области образовалась свалка из цинковых гробов. Об этом РБК сообщил депутат собрания Златоустовского городского округа Вячеслав Жилин. По предварительным данным, гробы на улице рядом со своим домом оставил сотрудник местного похоронного бюро.

РБК обратился за комментарием к заместителю главы Златоуста Юрию Ганееву и направил запрос в УМВД России по Челябинской области.

«Подъем» со ссылкой на местных жителей писал, что на 4-й Нагорной улице обнаружили два открытых и один закрытый гроб. В пресс-службе администрации города телеграм-каналу сообщили, что полиция проводит проверку. «Мы со своей стороны, конечно, приняли меры: все вывезут, все уберут, чтобы не лежало», — заверили местные власти.

В конце октября прошлого года похожий случай произошел в Белгородской области: там кто-то выбросил цинковые гробы на помойку. В ноябре полицейские нашли местного жителя, который это сделал. Против него составили протокол по ч. 1 ст. 8.2 КоАП («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления», штраф — до 3 тыс. руб.).