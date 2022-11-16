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Общество ,  
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Белгородская полиция нашла выбросившего цинковые гробы на свалку мужчину

Полиция нашла выбросившего цинковые гробы на помойку жителя Белгородской области
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Белгородской области полицейские нашли местного жителя, который выбросил на помойку цинковые гробы, сообщили РБК  в отделе информации и общественных связей УМВД России по Белгородской области. 

В отношении мужчины 1969 года рождения составили протокол по ч. 1 ст. 8.2 КоАП («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления»), ему грозит штраф до 3 тыс. руб. Дело передали на рассмотрение Экоохотнадзора.

О том, что в Белгороде кто-то выбросил на помойку цинковые гробы, сообщал в конце октября телеграм-канал Baza. По данным Baza, местные жители пожаловались на сотрудников ритуальной службы, предполагая, что те оставили на помойке на улице Привольная несколько цинковых гробов с иконами и пакетами. Полиция начала проверку, чтобы найти ответственных.

Происшествие прокомментировал и мэр Белгорода Антон Иванов. «Трудно описать эмоции по поводу этого поступка. Есть ли сердце у этих людей? Возможно ли проявлять такую страшную небрежность в отношении героев, которые отдали жизнь, защищая нас с вами?» — написал он в своем телеграм-канале. Иванов обещал лично встретиться с виновными и запретить им участвовать в церемониях прощания с погибшими.

На следующий день после этого Иванов объявил об отставке «в связи с переходом на новое место работы». Новое место работы он не назвал. Город вместо него возглавил бывший министр экономразвития Крыма и мэр Симферополя Валентин Демидов.

Теги
Белгородская область гробы цинковый гроб новости
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В Белгороде полиция начала поиск выбросивших на помойку цинковые гробы
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