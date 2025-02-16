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Общество ,  
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Во Владимирской области после ДТП на трассу выпали гробы с телами

На трассе М-7 «Волга» в районе города Вязники 13 февраля произошла авария, в ходе которой несколько гробов с телами, перевозившиеся для кремации, выпали из грузовика. Об этом сообщает «Зебра-ТВ» со ссылкой на управление Госавтоинспекции по Владимирской области.

Авария случилась около 22:20 мск, когда грузовой Mersedes-Benz, двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, нарушил боковой интервал и врезался в автомобиль DAF с полуприцепом. В результате грузовик въехал в стоявшую впереди Lada Granta.

«Автомобиль «Мерседес Бенц» в рамках договорных отношений перевозил тела умерших для кремации. Во время происшествия повредился борт автомобиля, из которого на проезжую часть выпало несколько гробов. В кратчайшие сроки предприняты необходимые меры для перегрузки, транспорт продолжил движение», — рассказали в Госавтоинспекции.

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В конце января во Владимире на кладбище Улыбышево возникли очереди из катафалков из-за новых правил захоронений. С декабря 2024 года на кладбище стали действовать новые правила, согласно которым въезд на территорию ограничен с 9:00 до 15:00, что повлекло за собой задержки в подготовке могил и срывы похорон. Местные жители предлагают улучшить систему, требуя упорядочить график захоронений и перенести выдачу разрешений в МФЦ или на «Госуслуги». Власти утверждают, что нововведения направлены на поддержание порядка и предотвращение вандализма.

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