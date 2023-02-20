В Турции сообщили о жертвах нового землетрясения

Погибли три человека, госпитализированы 213, поисково-спасательные работы продолжаются в провинции Хатай на юго-востоке Турции

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В результате нового землетрясения на юго-востоке Турции погибли три человека, 213 человек госпитализированы, сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу, передает телеканал TRT Haber.

«Трое наших граждан, один из Антакьи, один из Дефне и один из Самандаги, погибли, и 213 человек были направлены в больницу», — сказал он.

Сойлу добавил, что поисково-спасательные работы продолжаются в трех местах в центре землетрясения — провинции Хатай.

В 20:04 в районе Дефне произошло землетрясение магнитудой 6,4, было зафиксировано еще одно, магнитудой 5,8. По данным управления по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям (AFAD), эпицентры находились в районах Дефне и Самандаг соответственно. Очаг первого землетрясения залегал на глубине 16,7 км, второго — 7 км.

После этого в Хатае обрушились дома, под завалами оказались люди, сообщил губернатор провинции Лютфю Саваш.

Толчки ощущались также в Ливане, Сирии, на Кипре и в Израиле. По данным Европейского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 6,3 произошло в приграничном регионе Сирии и Турции. Сирийский национальный сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 6,3 с эпицентром в Искендеруне на границе с Турцией.

Телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники передавал, что здания обрушились в двух городах на севере Сирии из-за нового землетрясения, есть пострадавшие.

Новое землетрясение произошло спустя две недели после крупнейшего и самого разрушительного в истории Турции бедствия: тогда толчок магнитудой 7,7 был зафиксирован в районе Кахраманмараш, после него произошли еще несколько толчков, которые затронули также соседнюю Сирию.

По последним данным, в Турции погибли более 41,1 тыс. человек. Спасатели продолжали находить людей даже спустя почти две недели после происшествия. Всего из-под завалов после землетрясений спасли более 114 834 человек. Были разрушены либо серьезно повреждены и подлежат сносу 118 тыс. жилых зданий. Временное жилье предоставили 684 тыс. граждан.