Россияне назвали примеры «настоящих мужчин»

Больше всего в мужчинах ценят честность и прямоту, на втором месте — надежность и постоянство. Подавляющее большинство мужчин и женщин уверены, что в ведении хозяйства и воспитании детей должно быть равноправие

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Честность, искренность и прямота — самые ценные качества в мужчинах. Это следует из опроса ВЦИОМа, проведенного ко Дню защитника Отечества.

Три вышеназванных качества ценят в мужчинах в среднем 19% респондентов. Причем сами мужчины их ценят сильнее, чем женщины, — 22 против 17%. Для женщин наиболее ценными в мужчинах являются надежность, уверенность и постоянство, за них высказались 18% дам и 8% мужчин.

На третьем месте среди качеств — порядочность и справедливость. Они важны для 9% опрошенных и одинаково для представителей обоих полов. В пятерку наиболее важных качеств также входят мужественность/смелость/сила и верность/преданность.

Мнения мужчин и женщин практически сошлись в таких вопросах, как ведение домашнего хозяйства и воспитание детей. 89% дам и 81% мужчин считают, что бытом должны заниматься и те, и другие. 88% женщин и 85% мужчин уверены, что ответственность за воспитание детей должна лежать на обоих сторонах.