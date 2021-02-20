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Россияне назвали примеры «настоящих мужчин»

Больше всего в мужчинах ценят честность и прямоту, на втором месте — надежность и постоянство. Подавляющее большинство мужчин и женщин уверены, что в ведении хозяйства и воспитании детей должно быть равноправие
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Честность, искренность и прямота — самые ценные качества в мужчинах. Это следует из опроса ВЦИОМа, проведенного ко Дню защитника Отечества.

Три вышеназванных качества ценят в мужчинах в среднем 19% респондентов. Причем сами мужчины их ценят сильнее, чем женщины, — 22 против 17%. Для женщин наиболее ценными в мужчинах являются надежность, уверенность и постоянство, за них высказались 18% дам и 8% мужчин.

На третьем месте среди качеств — порядочность и справедливость. Они важны для 9% опрошенных и одинаково для представителей обоих полов. В пятерку наиболее важных качеств также входят мужественность/смелость/сила и верность/преданность.

Мужчины назвали самые желанные подарки к 23 февраля
Общество
Фото:pixabay.com

Мнения мужчин и женщин практически сошлись в таких вопросах, как ведение домашнего хозяйства и воспитание детей. 89% дам и 81% мужчин считают, что бытом должны заниматься и те, и другие. 88% женщин и 85% мужчин уверены, что ответственность за воспитание детей должна лежать на обоих сторонах.

Больше половины опрошенных — 59% — считают, что кормильцем в семье должен быть мужчина. Более трети (35%) респондентов выступают за равноправие.

На вопрос, кто из известных деятелей культуры, общественников и политиков является образцом настоящего мужчины, по 9% россиян назвали артиста Василия Ланового и президента Владимира Путина. 6% отдали свои голоса за актера Константина Хабенского, занявшего третью строчку.

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Эксперты выявили рост интереса мужчин к работе секретаря и воспитателя
Общество
Фото:Антон Кардашов / АГН «Москва»

Ранее в феврале эксперты Deloitte выяснили, что наиболее желанным подарком для мужчины на 23 февраля являются деньги. На втором месте — бытовая техника и инструменты, на третьем — гаджеты.

По версии сервиса по поиску работы SuperJob, мужчины в первую очередь хотят получить в подарок ко Дню защитника Отечества гаджеты (за них проголосовали 11%). 10% респондентов высказались в пользу одежды, еще столько же заявили, что им все равно, каким будет подарок.

Автор
Михаил Котляр
Россия опрос мужчины ВЦИОМ
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