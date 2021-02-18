Россияне назвали ожидания от подарков на 23 февраля и 8 марта

Мужчины хотят получить деньги, технику или гаджеты, но им подарят парфюмерию и алкоголь. Ожидания женщин, скорее всего, оправдаются: им будут дарить преимущественно косметику и цветы, входящие в топ-3 желаемых подарков

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Больше всего мужчины на 23 февраля ждут в качестве подарков деньги, бытовую технику и гаджеты. Женщины хотят получить косметику, деньги и цветы. К таким выводам пришли эксперты Deloitte в своем исследовании (есть у РБК).

Исследование проводилось с 21 по 28 января этого года, в нем приняли участие более 1 тыс. человек со всей страны.

41% мужчин хотели бы получить на День защитника отечества деньги. Второй по популярности подарок — бытовая техника и инструменты — их желают 29% респондентов. Телефоны, плееры, планшеты и другие гаджеты ждут четверть опрошенных. Однако ожидания представителей сильного пола расходятся с намерениями женщин. Деньги готовы подарить только в 24% случаях (третий по популярности пункт). Бытовую технику подарят 17% респондентов. Наиболее популярными подарками для мужчин представительницы прекрасного пола считают косметику и парфюмерию (32%) и алкоголь (28%).

У женщин на первом месте косметика или парфюмерия — ее ждут половина опрошенных дам. Деньги на втором месте (48%), на третьем — цветы (47%). Их ожидания нашли большее отражение в планах мужчин на 8 марта: цветы и косметика занимают первое и второе места в списке намерений (61% и 51% соответственно). Популярностью у женщин также пользуются ювелирные изделия, подарки для дома и сладости.