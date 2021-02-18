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Россияне назвали ожидания от подарков на 23 февраля и 8 марта

Мужчины хотят получить деньги, технику или гаджеты, но им подарят парфюмерию и алкоголь. Ожидания женщин, скорее всего, оправдаются: им будут дарить преимущественно косметику и цветы, входящие в топ-3 желаемых подарков
Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»
Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Больше всего мужчины на 23 февраля ждут в качестве подарков деньги, бытовую технику и гаджеты. Женщины хотят получить косметику, деньги и цветы. К таким выводам пришли эксперты Deloitte в своем исследовании (есть у РБК).

Исследование проводилось с 21 по 28 января этого года, в нем приняли участие более 1 тыс. человек со всей страны.

41% мужчин хотели бы получить на День защитника отечества деньги. Второй по популярности подарок — бытовая техника и инструменты — их желают 29% респондентов. Телефоны, плееры, планшеты и другие гаджеты ждут четверть опрошенных. Однако ожидания представителей сильного пола расходятся с намерениями женщин. Деньги готовы подарить только в 24% случаях (третий по популярности пункт). Бытовую технику подарят 17% респондентов. Наиболее популярными подарками для мужчин представительницы прекрасного пола считают косметику и парфюмерию (32%) и алкоголь (28%).

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Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

У женщин на первом месте косметика или парфюмерия — ее ждут половина опрошенных дам. Деньги на втором месте (48%), на третьем — цветы (47%). Их ожидания нашли большее отражение в планах мужчин на 8 марта: цветы и косметика занимают первое и второе места в списке намерений (61% и 51% соответственно). Популярностью у женщин также пользуются ювелирные изделия, подарки для дома и сладости.

Среди мужчин 4% заявили, что вообще не любят получать подарки на 23 февраля. Женщин с аналогичной позицией менее 1%. В целом у россиян подарки на 8 марта более популярны, чем подарки на 23 февраля — 98% против 79%.

На покупку подарков к Международному женскому дню в среднем жители страны закладывают вдвое больше денег, чем ко Дню защитника отечества (2-4 тыс. руб. на 8 марта и 1-2 тыс. руб. на 23 февраля). 22% респондентов признались, что сократили бюджет на подарки по сравнению с прошлым годом.

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Фото:Комсомольская правда / Global Look Press

В Deloitte отметили, что COVID-19 также повлиял на подготовку к праздникам: 21% опрошенных заявили, что из-за пандемии планируют покупать большинство подарков онлайн с доставкой или самовывозом. 15% россиян увеличат количество презентов, приобретенных через интернет.

В прошлом году большинство мужчин планировали подарить на 8 марта женщинам цветы — таких было почти 64%. Косметику или парфюмерию в качестве подарка для дам выбирали только 24% опрошенных.

По данным «Яндекс.Кассы», в 2020 году компании предпочитали дарить своим сотрудникам цветы, алкоголь и сладости. При этом более половины работодателей — 54% — сообщили, что вообще ничего не дарят на 23 февраля и 8 марта.

Автор
Михаил Котляр
подарки праздники Россия 8 марта 23 февраля
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