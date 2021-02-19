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Мужчины назвали самые желанные подарки к 23 февраля

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Самые желанные подарки в День защитника Отечества 23 февраля — гаджеты, следует из данных опроса, организованного сервисом по поиску работы SuperJob (есть у РБК). О том, что они хотели бы получить в этот день в подарок смартфон или другую технику, сообщили 11% опрошенных сервисом мужчин.

Второй по популярности вариант ответа — одежда и аксессуары. Об этом сообщили 10% респондентов. Столько же опрошенных сообщили, что им все равно, что они получат в подарок.

Подарок деньгами устроит 8% опрошенных. Любовь, заботу и внимание со стороны женщин в качестве подарка на День защитника Отечества ждут 6% мужчин, и столько же сообщили, что ничего не хотят в подарок. Автомобиль или мотоцикл хотели бы получить 4% респондентов.

Ответы еще 20% мужчин были нестандартными: кто-то сообщил, что не против получить в подарок ужин в ресторане, билеты на концерт, спортивную экипировку, собаку или какой-нибудь «полезный подарок».

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В то же время, под данным SuperJob, чаще всего в подарок на 23 февраля мужчины получают одежду и аксессуары (19%). Столько же обычно получали парфюмерию и косметику. При этом 15% мужчин обычно ничего не получают на праздник, это третий по популярности вариант ответа.

Бритвенные принадлежности дарят в 8% случаев. Любовь и внимание получают 5% мужчин, деньги — 3% опрошенных. Еще 18% мужчин ответили, что на праздник им обычно дарят что-то нестандартное: ужин в ресторане, сладости, рыболовный инвентарь и прочее.

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Статистика этого года отличается от результатов аналогичного опроса SuperJob, проведенного в 2009 году.

Двенадцать лет назад самым желанным подарком на 23 февраля опрошенные мужчины назвали любовь и внимание, этот вариант выбирали 14%. Самыми популярными подарками также были косметика и парфюм, но их дарили значительно чаще — 30% случаев. Нестандартные подарки стали дарить чаще, чем в 2009 году. Тогда их ждали 18% мужчин и получали 14% опрошенных.

Опрос проводили 1—4 февраля 2021 года среди 1600 мужчин старше 18 лет, жителей всех федеральных округов России.

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