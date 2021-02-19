Мужчины назвали самые желанные подарки к 23 февраля

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Самые желанные подарки в День защитника Отечества 23 февраля — гаджеты, следует из данных опроса, организованного сервисом по поиску работы SuperJob (есть у РБК). О том, что они хотели бы получить в этот день в подарок смартфон или другую технику, сообщили 11% опрошенных сервисом мужчин.

Второй по популярности вариант ответа — одежда и аксессуары. Об этом сообщили 10% респондентов. Столько же опрошенных сообщили, что им все равно, что они получат в подарок.

Подарок деньгами устроит 8% опрошенных. Любовь, заботу и внимание со стороны женщин в качестве подарка на День защитника Отечества ждут 6% мужчин, и столько же сообщили, что ничего не хотят в подарок. Автомобиль или мотоцикл хотели бы получить 4% респондентов.

Ответы еще 20% мужчин были нестандартными: кто-то сообщил, что не против получить в подарок ужин в ресторане, билеты на концерт, спортивную экипировку, собаку или какой-нибудь «полезный подарок».