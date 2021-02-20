Эксперты выявили рост интереса мужчин к работе секретаря и воспитателя

Российские мужчины стали чаще откликаться на вакансии воспитателей, секретарей, фармацевтов. Это следует из исследования сервиса по поиску работы и сотрудников Worki (есть у РБК).

По данным портала, за период с января 2020 года по январь 2021 года количество откликов от мужчин на вакансии воспитателей выросло на 176%. Также увеличилось число откликов на должности секретаря (+137%) и фармацевта (+105%).

Для исследования использовались данные сервиса с января 2020 года по январь 2021 года. Проанализировано более 1 млн откликов пользователей.

«На эти вакансии откликаются в основном молодые люди 18–25 лет с высшим образованием», — уточняется в сообщении.