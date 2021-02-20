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Эксперты выявили рост интереса мужчин к работе секретаря и воспитателя

Российские мужчины стали чаще откликаться на вакансии воспитателей, секретарей, фармацевтов. Это следует из исследования сервиса по поиску работы и сотрудников Worki (есть у РБК).

По данным портала, за период с января 2020 года по январь 2021 года количество откликов от мужчин на вакансии воспитателей выросло на 176%. Также увеличилось число откликов на должности секретаря (+137%) и фармацевта (+105%).

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Для исследования использовались данные сервиса с января 2020 года по январь 2021 года. Проанализировано более 1 млн откликов пользователей.

«На эти вакансии откликаются в основном молодые люди 18–25 лет с высшим образованием», — уточняется в сообщении.

Worki — сервис для быстрого поиска работы и сотрудников на основе геолокации. Ориентирован на поиск линейного персонала. В мае 2019 года сервис стал частью Mail.ru Group, в августе 2020 совместно с «ВКонтакте» запустил сервис по поиску работы «Работа» в социальной сети «ВКонтакте» и в ноябре 2020 совместно с «Одноклассниками» сервис «ОК Работа».

Ранее исследование сервиса по поиску персонала «Работа.ру» показало, что россияне в среднем хотели бы получать в 2021 году зарплату в размере 158 тыс. руб. При этом в столице хотели бы зарабатывать ежемесячно в среднем 175 тыс. руб., а в Петербурге — 164 тыс. руб.

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