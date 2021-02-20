Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом

Пара поженилась в 2014 году, брак стал первым для Уэста и третьими для Кардашьян. Разногласия в отношениях пары начались в июле прошлого года на фоне решения Уэста баллотироваться в президенты, писали СМИ

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Телезвезда и модель Ким Кардашьян подала заявление на развод с рэпером Канье Уэстом, сообщает Reuters со ссылкой на представителей Верховного суда Лос-Анджелеса.

Портал TMZ со ссылкой на источники пишет, что пара договорилась о совместной опеке над детьми. По данным издания, никто из пары не намерен оспаривать пункты брачного договора. Супруги достигли «значительного прогресса» на пути к соглашению об урегулировании имущественных споров, указывает TMZ.

Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. Пара воспитывает четверых детей. Ранее в январе о решении Кардашьян и Уэста развестись писал американский таблоид Page Six. По данным издания, Кардашьян наняла адвоката по разводам Лору Вассер, которая ранее представляла в бракоразводных процессах других американских звезд, в том числе Анджелину Джоли, Бритни Спирс и Джонни Деппа.



По данным таблоида, сложности в отношениях пары начались в июле 2020 года, когда Канье Уэст объявил о своем решении баллотироваться в президенты США. ТОгда же издание TMZ со ссылкой на источники, близкие к семье Уэста, сообщало, что исполнитель переживает цикл биполярного аффективного расстройства, при котором депрессия чередуется с манией (сам рэпер в 2018 году подтверждал, что у него есть психическое заболевание).

В ходе избирательной кампании Уэст выступил против абортов, в этом Кардашьян его не поддержала. К концу года Кардашьян перестала носить кольцо, а ее супруг провел все новогодние праздники в своем доме в Вайоминге, а не с семьей, отмечал Page Six.



Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году в Италии. У них четверо детей. Свадьба была первой для Уэста и третьей для Кардашьян после недолгого брака с баскетболистом Крисом Хамфрисом и продюсером Дэймоном Томасом.