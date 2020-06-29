Косметический бизнес Ким Кардашьян оценили в $1 млрд

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 июня
USD ЦБ: 69,95 (+0,82) Quote, 13:20
Курс евро на 30 июня
EUR ЦБ: 78,68 (+1,14) Quote, 13:20
Путин посмертно наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова Общество, 19:34 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:20 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 июня Общество, 19:19 Мантуров допустил спад промышленности на 8,6% по итогам года Экономика, 19:16 Роберт Кийосаки призвал покупать биткоин. Бизнесмены не согласились Крипто, 19:00 Проживающая в Израиле россиянка объяснила свое многократное голосование Общество, 18:56 Гендиректор Biocad — РБК: «Вакцина от COVID19 будет стоить 1-1,5 тыс. руб.» Стиль, 18:47 Как снять видео и попасть в топ соцсетей РБК Стиль и Huawei, 18:33 ЕС продлил санкции против России до января 2021 года Политика, 18:31 Мишустин сообщил о росте числа работников на удаленке почти в 30 раз Общество, 18:27 Косметический бизнес Ким Кардашьян оценили в $1 млрд Бизнес, 18:23 ВЭБ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн руб. Технологии и медиа, 18:10 РПЛ назвала условие допуска «Динамо» и «Оренбурга» на матчи 25-го тура Спорт, 18:06 РЖД отозвали приказ главы рязанского отделения об участии в голосовании Политика, 18:03
Бизнес ,  
0 

Косметический бизнес Ким Кардашьян оценили в $1 млрд

Компания Coty обязалась выкупить 20% в принадлежащем модели бизнесе за $200 млн. В результате состояние Ким может превысить капитал ее младшей сестры Кайли Дженнер
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян (Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images)

Компания Coty, владеющая брендами Max Factor, Wella, Bourjois, Chloé и т.д., заключила с актрисой и моделью Ким Кардашьян соглашение о приобретении доли в принадлежащем той косметическом бизнесе KKW (Kim Kardashian West) Holdings. По условиям сделки Coty выкупит 20% в KKW за $200 млн, отмечается в сообщении о сделке.

Таким образом, общая стоимость бизнеса Кардашьян составляет $1 млрд, отмечает газета Financial Times, по данным которой Coty получила право приобрести в будущем контрольный пакет в KKW.

«Ким действительно культовая фигура для всего современного мира. Она визионер, предприниматель, мать, филантроп, а кроме того, благодаря социальным сетям обладает непревзойденной способностью связываться с людьми по всему миру. Ее влияние в сочетании с опытом Coty позволит нам полностью реализовать потенциал ее брендов», — прокомментировал сделку глава Coty Питер Харф.

Под брендом KKW Beauty продаются помада и карандаши для губ, тушь для ресниц, тени, кремы, пудра и т.д., под брендом KKW Fragrance — духи. Объем продаж товаров под брендами KKW в сообщении о сделке не раскрывается.

В 2019 году Coty приобрела 51% в компании Kylie Cosmetics, принадлежавшей младшей сестре Ким Кардашьян Кайли Дженнер. После этого журнал Forbes назвал 21-летнюю Дженнер самым молодым миллиардером в истории, которому удалось не унаследовать свое состояние, а заработать капитал самостоятельно. Исходя из оценки 51% Kylie Cosmetics в $590 млн, общая стоимость Kylie Cosmetics составляла более $1,1 млрд. В реальном времени журнал оценивает состояние Дженнер в $900 млн.

Forbes назвал богатейших и самостоятельно заработавших деньги женщин США
Общество
Диана Хендрикс

Ким Кардашьян в ведущемся в реальном времени списке миллиардеров Forbes пока нет. В сообщении Coty подчеркивается, что закрыть сделку планируется в октябре-декабре 2020 года.

Стоимость акций Coty на Нью-Йоркской фондовой бирже после объявления о сделке с Кардашьян выросла более чем на 15%.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Ким Кардашьян, миллиардеры
Материалы по теме
Ким Кардашьян допустила выдвижение на выборы президента США
Политика
Forbes назвал богатейших и самостоятельно заработавших деньги женщин США
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter