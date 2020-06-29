Косметический бизнес Ким Кардашьян оценили в $1 млрд

Компания Coty обязалась выкупить 20% в принадлежащем модели бизнесе за $200 млн. В результате состояние Ким может превысить капитал ее младшей сестры Кайли Дженнер

Ким Кардашьян (Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images)

Компания Coty, владеющая брендами Max Factor, Wella, Bourjois, Chloé и т.д., заключила с актрисой и моделью Ким Кардашьян соглашение о приобретении доли в принадлежащем той косметическом бизнесе KKW (Kim Kardashian West) Holdings. По условиям сделки Coty выкупит 20% в KKW за $200 млн, отмечается в сообщении о сделке.

Таким образом, общая стоимость бизнеса Кардашьян составляет $1 млрд, отмечает газета Financial Times, по данным которой Coty получила право приобрести в будущем контрольный пакет в KKW.

«Ким действительно культовая фигура для всего современного мира. Она визионер, предприниматель, мать, филантроп, а кроме того, благодаря социальным сетям обладает непревзойденной способностью связываться с людьми по всему миру. Ее влияние в сочетании с опытом Coty позволит нам полностью реализовать потенциал ее брендов», — прокомментировал сделку глава Coty Питер Харф.

Под брендом KKW Beauty продаются помада и карандаши для губ, тушь для ресниц, тени, кремы, пудра и т.д., под брендом KKW Fragrance — духи. Объем продаж товаров под брендами KKW в сообщении о сделке не раскрывается.

В 2019 году Coty приобрела 51% в компании Kylie Cosmetics, принадлежавшей младшей сестре Ким Кардашьян Кайли Дженнер. После этого журнал Forbes назвал 21-летнюю Дженнер самым молодым миллиардером в истории, которому удалось не унаследовать свое состояние, а заработать капитал самостоятельно. Исходя из оценки 51% Kylie Cosmetics в $590 млн, общая стоимость Kylie Cosmetics составляла более $1,1 млрд. В реальном времени журнал оценивает состояние Дженнер в $900 млн.