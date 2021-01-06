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СМИ узнали о планах Ким Кардашьян и Канье Уэста развестись

Ким Кардашьян и Канье Уэст
Ким Кардашьян и Канье Уэст (Фото: Image Press Agency / face to face / Global Look Press)

Телезвезда и модель Ким Кардашьян и американский рэпер Канье Уэст решили развестись. Об этом со ссылкой на свои источники пишет американский таблоид Page Six.

Информированный источник сообщил изданию, что Кардашьян уже наняла адвоката по разводам Лору Вассер, которая ранее представляла в бракоразводных процессах других американских звезд, таких как Анджелина Джоли, Бритни Спирс и Джонни Депп. Источники, с которыми общалось издание, утверждают, что после этого «развод неизбежен».

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По данным таблоида, сложности в отношениях пары начались в июле 2020 года, когда Канье Уэст объявил о своем решении баллотироваться в президенты США. В ходе избирательной кампании он выступил против абортов, в этом супруга его не поддержала. К концу года Ким перестала носить кольцо, а ее супруг провел все новогодние праздники в своем доме в Вайоминге, а не с семьей Кардашьян, пишет Page Six.

Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году в Италии. У них четверо детей. Кардашьян и Уэст — состоятельная пара. В июне косметический бизнес Ким Кардашьян оценили в $1 млрд. Журнал Forbes признал рэпера и музыкального продюсера Канье Уэста долларовым миллиардером в апреле 2020 года.

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