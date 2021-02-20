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Россиян во время пандемии стали чаще звать на работу из других регионов

К концу 2020 года сотрудников из других регионов начали активно искать столичные компании из отраслей культуры и искусства. В регионах соискателями из других субъектов интересовались работодатели, занятые в сфере услуг для бизнеса
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Работодатели расширили географию найма персонала и стали искать больше сотрудников вне своего региона на фоне удаленного формата работы. Об этом говорится в исследовании платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, поступившем в РБК.

Аналитики изучили более 27 млн приглашений на собеседования, которые работодатели отправили в ответ на отклики соискателей. Они выяснили, что доля приглашений на собеседование от компаний из Москвы, которые получили претенденты из других регионов, в конце года выросла до 49% (в начале года она составляла 45%).

Активнее всего персонал из других регионов искали столичные компании из отраслей культуры и искусства: в январе 2020 года доля приглашений таких соискателей на собеседования составила 21%, в декабре — 47% (рост на 26 п.п.).

Также интерес к сотрудникам из других субъектов вырос у московских работодателей, занятых в сферах услуг для населения (плюс 20 п.п.), общественной деятельности и благотворительности, НКО (плюс 17 п.п.), медицины и фармацевтики (плюс 9 п.п.), информационных технологий (плюс 8 п.п.) и логистики (плюс 8 п.п.).

Россияне назвали главные плюсы и минусы удаленной работы
Общество
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

То же касается и региональных работодателей. Доля приглашений соискателей из других субъектов выросла с 27% в начале 2020-го до 35% в конце. Аналитики hh.ru отмечают, что региональные компании стали чаще рассматривать их кандидатуры с июля. При этом доля приглашений соискателей из Москвы осталась на стабильном уровне — 10%.

Больше всего ответов на резюме получили соискатели из других регионов, которые хотели работать в сфере услуг для бизнеса, — в декабре 2020 года доля составила 65% (в январе — 36%). Также в конце года кандидатов вне своего региона рассматривали компании из добывающей отрасли (53%), из сферы искусства и культуры (53%) и ИТ (47%).

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В декабре 2020 года сервис по поиску работы SuperJob провел исследование, в котором выяснил мнение россиян об удаленной работе. Среди минусов такого формата работающие дистанционно сотрудники назвали ненормированный рабочий день, сочетание домашних и рабочих обязанностей, сложности в коммуникации и сокращение общения с коллегами, а также ряд отвлекающих факторов вроде детей или домашних животных. К плюсам респонденты отнесли снижение расходов на транспорт и питание и возможность работать отовсюду, где есть доступ к интернету. Кроме того, участники опроса отметили, что на удаленной работе их меньше отвлекают коллеги, у них появляется больше свободного времени, в том числе на семью, и снижается уровень стресса.

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Общество
Фото:Fabian Strauch / DPA / ТАСС

Согласно исследованию сервиса для поиска работы и персонала «Работа.ру», по состоянию на январь 2021 года трудиться в дистанционном формате продолжали 14% сотрудников российских компаний, 86% работали в офисе. Всего было опрошено 4 тыс. человек из всех регионов. Среди них больше всего оказалось работающих на удаленке сотрудников ИТ-сферы и сферы образования и продаж.

Как показал опрос международной рекрутинговой компании Hays, 23% компаний в России планируют оставить почти всех сотрудников на удаленном формате работы, несмотря на ослабление ограничений по коронавирусу. Еще 16% организаций сообщили, что работать удаленно продолжит вся команда. В исследовании приняли участие 545 работодателей и 4,3 тыс. работников компаний.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы
Наталия Анисимова, Майя Бобенко
Hh работодатели соискатель собеседования регионы удаленная работа
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