Россиян во время пандемии стали чаще звать на работу из других регионов

К концу 2020 года сотрудников из других регионов начали активно искать столичные компании из отраслей культуры и искусства. В регионах соискателями из других субъектов интересовались работодатели, занятые в сфере услуг для бизнеса

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Работодатели расширили географию найма персонала и стали искать больше сотрудников вне своего региона на фоне удаленного формата работы. Об этом говорится в исследовании платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, поступившем в РБК.

Аналитики изучили более 27 млн приглашений на собеседования, которые работодатели отправили в ответ на отклики соискателей. Они выяснили, что доля приглашений на собеседование от компаний из Москвы, которые получили претенденты из других регионов, в конце года выросла до 49% (в начале года она составляла 45%).

Активнее всего персонал из других регионов искали столичные компании из отраслей культуры и искусства: в январе 2020 года доля приглашений таких соискателей на собеседования составила 21%, в декабре — 47% (рост на 26 п.п.).

Также интерес к сотрудникам из других субъектов вырос у московских работодателей, занятых в сферах услуг для населения (плюс 20 п.п.), общественной деятельности и благотворительности, НКО (плюс 17 п.п.), медицины и фармацевтики (плюс 9 п.п.), информационных технологий (плюс 8 п.п.) и логистики (плюс 8 п.п.).