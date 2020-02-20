Суд арестовал обвиняемую в получении взятки экс-помощницу Дворковича

Обвиняемую в получении взятки туристическими путевками в Доминикану и Таиланд отправили в СИЗО на два месяца. Бывшей сотруднице правительства грозит до 15 лет тюрьмы

Анастасия Алексеева (Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»)

Басманный суд Москвы принял решение арестовать Анастасию Алексееву, которая занимала должность помощника Аркадия Дворковича в его бытность вице-премьером. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Басманный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексеевой», — говорится в сообщении.

Ее арестовали до 19 апреля текущего года. Алексеевой предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ей грозит лишение свободы до 15 лет.

О предъявлении обвинений Алексеевой стало известно вечером 20 февраля. Ее обвинили в получении взятки туристическими путевками общей стоимостью 4 млн руб. По версии следствия, она получила в виде взятки авиабилеты и путевки на отдых — на майские праздники в Доминиканскую Республику (стоимостью 2 млн руб.) и на новогодние каникулы в Таиланд (также 2 млн руб.). Обе поездки прошли в 2016 году.