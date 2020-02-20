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СК обвинил бывшую помощницу Дворковича в получении взятки на ₽4 млн

По данным следствия, в обмен на «действия в пользу взяткодателя» женщина получила путевки в Таиланд и Доминикану общей стоимостью 4 млн руб.
Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости

Бывший помощник вице-премьера правительства России Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки туристическими путевками общей стоимостью 4 млн руб. Об этом заявил следователь в Басманном суде, сообщает ТАСС

Как сообщает «Интерфакс», следователь уточнил, что Алексеева получила в виде взятки билеты и путевки на отдых — на майские каникулы 2016 года в Доминикану (стоимостью 2 млн руб.) и на новогодние каникулы 2016 года в Таиланд (также 2 млн руб.)

По данным агентства, по одному делу с Алексееевой проходит также же гражданин США Джин Мирон Спектор, которому предъявлено обвинение в посредничестве при передаче взятки особо крупном размере, а также двое граждан России — Якушкин и Белоножка.

«В ходе предварительного следствия установлено, что Алексеева, занимая должность помощника заместителя председателя правительства РФ, в период с 2015 по 2016 годы получила от Якушкина взятку за действия в пользу взяткодателя», — цитирует слова следователя «Интерфакс».

О каких именно действиях идет речь следователь не сообщил.

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В ноябре 2018 года из правительства из-за слива служебной информации была уволена Анастасия Алексеева, работавшая в секретариате первого вице-премьера Антона Силуанова, говорили источники РБК. В прежнем составе правительства женщина работала помощником вице-премьера Аркадия Дворковича.

Материал дополняется

Автор: Евгений Калюков
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