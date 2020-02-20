В Москве задержали гражданина США по делу о взятке

Следствие просит суд взять под стражу Джина Мирона Спектора, которого обвиняют в посредничестве при даче взятки в особо крупном размере

Фото: Александра Мудрац / ТАСС

Басманный суд Москвы получил ходатайство об аресте гражданина США Джина Мирона Спектора, сообщили РБК в пресс-службе суда. Представитель пресс-службы суда сообщил, что американцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»).

«В Басманный суд города Москвы поступило ходатайство следствия об избрании [Спектору] меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 19 апреля 2020 года», — сообщил собеседник РБК.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщает, что речь идет о Спекторе, который изобрел и запатентовал в России лекарство от онкозаболеваний. По данным ТАСС и «РИА Новости», он задержан.

Согласно данным Единого депозитария результатов интеллектуальной деятельности (ЕДРИД) и Национальной электронной библиотеки, Джин Мирон Спектор является одним из авторов изобретения, позволяющего «получить эффективный и безопасный противоопухолевый агент», который «может быть использован в медицине для лечения онкологических заболеваний».

В 2016 году Джин Мирон Спектор был указан в списке участников заседания правительственной комиссии по импортозамещению в качестве председателя совета директоров группы ОАО «Медполимер».