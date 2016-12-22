Наказанной за слив из правительства оказалась экс-помощница Дворковича

Уволенной из правительства из-за слива служебной переписки чиновницей оказалась Анастасия Алексеева, работавшая в секретариате первого вице-премьера. В прежнем составе кабинета она занимала пост помощника Аркадия Дворковича

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Чиновницей, наказанной за слив рабочей переписки федеральных министерств, оказалась Анастасия Алексеева, работавшая в секретариате первого вице-премьера Антона Силуанова. Об этом РБК рассказали три близких к правительству источника.

По их словам, после инцидента Алексеева была уволена. Еще один источник РБК уточнил, что ​данные Алексеевой по состоянию на вторник удалены из базы данных сотрудников правительства.

В прежнем составе правительства Анастасия Алексеева работала помощником вице-премьера Аркадия Дворковича, который курировал в том числе промышленность, транспорт и ТЭК. До прихода в правительство она была советником департамента социального развития и национальных приоритетов экспертного управления Кремля. С 2004 года это управление возглавлял Дворкович, который в 2008 году занял пост помощника президента.

На прошлой неделе ТАСС, «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве сообщили, что из-за передачи журналистам служебной переписки уволили сотрудницу аппарата правительства.

Источник агентств говорил, что материалы, собранные в отношении уволенной сотрудницы, переданы в правоохранительные органы для дальнейшей оценки и решения вопроса о возбуждении против нее уголовного дела.

Один из источников РБК говорит, что претензии к работе Алексеевой были связаны с некорректной работой с конфиденциальной информацией и использованием публичных почтовых сервисов для пересылки документов. По его словам, «речь идет не столько об утечках в прессу, сколько об инсайде».

В пресс-службе правительства РБК сообщили, что за передачу в СМИ внутренней межведомственной служебной переписки была уволена одна из сотрудниц аппарата правительства. От дальнейших комментариев там отказались. Представитель Аркадия Дворковича отказался от комментариев.