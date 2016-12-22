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Наказанной за слив из правительства оказалась экс-помощница Дворковича
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Наказанной за слив из правительства оказалась экс-помощница Дворковича
Политика, 15:05
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Наказанной за слив из правительства оказалась экс-помощница Дворковича
Уволенной из правительства из-за слива служебной переписки чиновницей оказалась Анастасия Алексеева, работавшая в секретариате первого вице-премьера. В прежнем составе кабинета она занимала пост помощника Аркадия Дворковича
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Чиновницей, наказанной за слив рабочей переписки федеральных министерств, оказалась Анастасия Алексеева, работавшая в секретариате первого вице-премьера Антона Силуанова. Об этом РБК рассказали три близких к правительству источника.

По их словам, после инцидента Алексеева была уволена. Еще один источник РБК уточнил, что ​данные Алексеевой по состоянию на вторник удалены из базы данных сотрудников правительства.

В прежнем составе правительства Анастасия Алексеева работала помощником вице-премьера Аркадия Дворковича, который курировал в том числе промышленность, транспорт и ТЭК. До прихода в правительство она была советником департамента социального развития и национальных приоритетов экспертного управления Кремля. С 2004 года это управление возглавлял Дворкович, который в 2008 году занял пост помощника президента.

На прошлой неделе ТАСС, «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве сообщили, что из-за передачи журналистам служебной переписки уволили сотрудницу аппарата правительства.

Источник агентств говорил, что материалы, собранные в отношении уволенной сотрудницы, переданы в правоохранительные органы для дальнейшей оценки и решения вопроса о возбуждении против нее уголовного дела.

Один из источников РБК говорит, что претензии к работе Алексеевой были связаны с некорректной работой с конфиденциальной информацией и использованием публичных почтовых сервисов для пересылки документов. По его словам, «речь идет не столько об утечках в прессу, сколько об инсайде».

В пресс-службе правительства РБК сообщили, что за передачу в СМИ внутренней межведомственной служебной переписки была уволена одна из сотрудниц аппарата правительства. От дальнейших комментариев там отказались. Представитель Аркадия Дворковича отказался от комментариев.

Чиновницу из правительства уволили за передачу рабочей переписки в СМИ
Политика

Авторы: Евгения Маляренко, Петр Канаев.
При участии: Валерий Романов.
Теги: Правительство , увольнение
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