СМИ узнали о расширении полномочий у пришедшего с Чайкой замгенпрокурора

По данным «Коммерсанта», своим приказом генпрокурор Игорь Краснов поручил Виктору Гриню курировать еще и вопросы деятельности Главного уголовно-судебного и Главного гражданско-судебного управлений Генпрокуратуры

Виктор Гринь (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Генеральный прокурор Игорь Краснов, в январе 2020 года сменивший на этом посту Юрия Чайку, расширил полномочия своего заместителя Виктора Гриня, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, своим приказом Краснов поручил Гриню курировать вопросы деятельности Главного уголовно-судебного и Главного гражданско-судебного управлений Генпрокуратуры. Ранее, отмечает издание, эти вопросы входили в круг полномочий другого заместителя генпрокурора — Леонида Коржинека.

Юрий Чайка был назначен генпрокурором 23 июня 2006 года. Виктор Гринь пришел в Генеральную прокуратуру через две недели, 7 июля 2006 года. Чайка и Гринь проработали вместе почти 14 лет.

При Чайке Гриню было поручено курировать ход следствия в центральных аппаратах Следственного комитета России (СК) и МВД, и эти функции за ним остались. Таким образом, после расширения своих полномочий Гринь будет курировать законность уголовных дел с момента их возбуждения до прохождения через судебные инстанции, отмечает «Коммерсантъ».