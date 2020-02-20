Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 63,74 (+0,05) Quote, 13:27
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 68,77 (-0,01) Quote, 13:27
Группа ПИК застроит жильем территорию автокомбината на севере Москвы Бизнес, 20:49 Суд арестовал обвиняемую в получении взятки экс-помощницу Дворковича Общество, 20:46 В мечети Лондона неизвестный ранил ножом мужчину Общество, 20:45 СМИ узнали о расширении полномочий у пришедшего с Чайкой замгенпрокурора Общество, 20:35 Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Марселе Спорт, 20:17 Суд в Москве арестовал гражданина США по делу о взятке Общество, 20:13 Суд оставил под арестом обвиняемого в хищении замглавы Генштаба Общество, 20:13 Драчев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонки Спорт, 19:50 В МИД России опровергли обвинения Грузии в кибератаках Политика, 19:50 В Татарстане задержали планировавших выехать в Сирию экстремистов Общество, 19:44 Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его Общество, 19:44 Автобус насмерть сбил пожилую женщину на востоке Москвы Общество, 19:34 Еврокомиссия не смогла определить правовой статус криптовалюты Facebook Крипто, 19:31 Дело против Майкла Калви не отразилось на венчурных инвестициях в Россию Технологии и медиа, 19:20
Общество ,  
0 

СМИ узнали о расширении полномочий у пришедшего с Чайкой замгенпрокурора

По данным «Коммерсанта», своим приказом генпрокурор Игорь Краснов поручил Виктору Гриню курировать еще и вопросы деятельности Главного уголовно-судебного и Главного гражданско-судебного управлений Генпрокуратуры
Виктор Гринь (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Генеральный прокурор Игорь Краснов, в январе 2020 года сменивший на этом посту Юрия Чайку, расширил полномочия своего заместителя Виктора Гриня, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, своим приказом Краснов поручил Гриню курировать вопросы деятельности Главного уголовно-судебного и Главного гражданско-судебного управлений Генпрокуратуры. Ранее, отмечает издание, эти вопросы входили в круг полномочий другого заместителя генпрокурора — Леонида Коржинека.

Юрий Чайка был назначен генпрокурором 23 июня 2006 года. Виктор Гринь пришел в Генеральную прокуратуру через две недели, 7 июля 2006 года. Чайка и Гринь проработали вместе почти 14 лет.

При Чайке Гриню было поручено курировать ход следствия в центральных аппаратах Следственного комитета России (СК) и МВД, и эти функции за ним остались. Таким образом, после расширения своих полномочий Гринь будет курировать законность уголовных дел с момента их возбуждения до прохождения через судебные инстанции, отмечает «Коммерсантъ».

Новый генпрокурор отверг противостояние СК и прокуратуры
Политика

Краснов был назначен генеральным прокурором России 22 января. После этого «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил, что 69-летний Гринь и 68-летний Александр Буксман, занимающий пост первого заместителя генпрокурора, решили уйти на пенсию. Однако позднее, как рассказали источники «Коммерсанта», им предложили дослужить до следующего года, когда им обоим исполнится по 70 лет. 70 лет — это предельный возраст пребывания на госслужбе.

Источники РБК утверждали, что три руководителя главных управлений Генпрокуратуры — начальник Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолий Паламарчук, начальник кадрового управления Сергей Замуруев и начальник управления делами Генпрокуратуры Сергей Сергеев — подали рапорты на увольнение.

Сам Краснов, выступая в Совете Федерации перед своим назначением на пост генпрокурора, заявил, что при нем изменения в работе ведомства «будут направлены на искоренение пороков, свойственных не только прокуратуре, но и иным органам», а действиям каждого работника прокуратуры будет дана оценка.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Генпрокуратура
Материалы по теме
В Кремле заявили об отсутствии решений по объединению СК и Генпрокуратуры
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter