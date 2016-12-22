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Чиновника из правительства уволили за передачу рабочей переписки в СМИ
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Чиновника из правительства уволили за передачу рабочей переписки в СМИ
Политика, 19:43
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Чиновника из правительства уволили за передачу рабочей переписки в СМИ
Согласно данным источников агентств, сотрудница аппарата правительства передала журналистам служебную переписку федеральных ведомств. Собеседники агентств в кабмине отметили, что она может стать фигурантом уголовного дела
Фото: Lauren Hurley / PA Images / ТАСС

Сотрудницу аппарата правительства уволили за передачу журналистам служебной переписки. Об этом сообщают агентства ТАСС, «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источник в кабмине.

«Собранные в отношении этого человека в результате проверки материалы также переданы в правоохранительные органы для дальнейшей процессуальной оценки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — добавил источник, не назвав имени потерявшей свой пост чиновницы.

По словам собеседников агентств, на источника утечки вышли после внутренней проверки, инициированной после того, как «в одной из центральных газет» была опубликована служебная переписка. Приказ об увольнении женщины уже подписан.

Источники добавили, что это не первый случай, когда за разглашение данных служебной переписки свои места теряют сотрудники правительства. По его словам, в прошлом году уже были подобные увольнения. В будущем контроль за документооборотом между ведомствами и внутри аппарата только усилится, пообещал он.​

Пресс-служба правительства в разговоре с «Ведомостями» подтвердила факт и причину увольнения.

В конце августа 2006 года в правительстве произошел аналогичный скандал. Как писала тогда со ссылкой на нескольких анонимных чиновников газета «Ведомости», в Белом доме был обнародован приказ за подписью занимавшего пост главы аппарата правительства Сергея Нарышкина. В нем говорилось, что за разглашение служебной информации своего поста лишился советник отдела энергетических ресурсов департамента отраслевого развития Леонид Бондаренко. Еще двое чиновников получили выговоры — это был руководитель департамента делопроизводства и контроля Андрей Ряховский и начальник отдела того же департамента Валерий Палкин.

В конце октября того же года Генпрокуратура завела уголовное дело против нескольких «ответственных работников аппарата правительства» по факту разглашения гостайны. Их заподозрили в передаче российско-британской нефтяной компании ТНК-ВР копий документов, в которых содержалась конфиденциальная информация. По неподтвержденным данным, фигурантами этого дела стали Бондаренко, Ряховский и Палкин.

Источник «Коммерсанта» в правительстве уточнял, что среди материалов утечки могли оказаться документы с грифом «секретно», которые касаются производства ядерных материалов. В разговоре с газетой Бондаренко рассказал, что в начале августа 2006 года заказал пропуск для прохода в Белый дом представителю ТНК-ВР, который также работал помощником депутата Госдумы. Этим человеком заинтересовались охранники, его попросили показать содержимое портфеля, в котором находились материалы для заседания правительства.

«Там были и документы, которые я передал ему с просьбой подготовить экспертное заключение ТНК-ВР», — сказал Бондаренко, уточнив, что речь идет о проекте постановления правительства об эксперименте по продаже газа по свободным ценам, более известный как проект «5+5».

Сразу после этого Бондаренко вызвали в отдел режима Белого дома и потребовали разъяснить, как у сотрудника ТНК-ВР оказались документы по проекту постановления правительства. Экс-чиновник подчеркнул, что среди изъятых документов была инвестпрограмма РАО «ЕЭС России», проект постановления по программе «5+5», а также третий документ по программе приватизации на 2007 год. По словам Бондаренко, первый документ он не передавал своему гостю, а последний он «в глаза не видел».

Автор: Анна Трунина.
Теги: аппарат правительства , увольнение , журналисты
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