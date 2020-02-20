СК показал видео с места жесткой посадки самолета в Магадане

Следствие рассматривает в качестве версий произошедшего техническую неисправность и нарушение правил пилотирования. По данным властей, пятеро пострадавших получили травмы позвоночника. На борту были 14 человек

Следственный комитет опубликовал на своем канале в YouTube видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане. На кадрах показаны поврежденный самолет, его салон и кабина пилота. На месте происшествия работают сотрудники ведомства.

Видео: СК РФ

Самолет принадлежит компании «Т-Цемент», которая добывает руду и драгоценные металлы, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на представителя правительства Магаданской области. Утром 20 февраля он вылетел из Магадана и направился в Сеймчан, куда должен был доставить рабочих, которые работают вахтовым методом. Однако сразу после взлета самолет совершил жесткую посадку недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Как писал «Интерфакс», он упал с высоты примерно 10 м.

Следователи рассматривают две основные версии произошедшего: техническую неисправность и нарушение правил пилотирования.