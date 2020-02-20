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СК показал видео с места жесткой посадки самолета в Магадане

Следствие рассматривает в качестве версий произошедшего техническую неисправность и нарушение правил пилотирования. По данным властей, пятеро пострадавших получили травмы позвоночника. На борту были 14 человек

Следственный комитет опубликовал на своем канале в YouTube видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане. На кадрах показаны поврежденный самолет, его салон и кабина пилота. На месте происшествия работают сотрудники ведомства.

Видео: СК РФ

Самолет принадлежит компании «Т-Цемент», которая добывает руду и драгоценные металлы, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на представителя правительства Магаданской области. Утром 20 февраля он вылетел из Магадана и направился в Сеймчан, куда должен был доставить рабочих, которые работают вахтовым методом. Однако сразу после взлета самолет совершил жесткую посадку недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Как писал «Интерфакс», он упал с высоты примерно 10 м.

Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета в Магадане
Общество

Следователи рассматривают две основные версии произошедшего: техническую неисправность и нарушение правил пилотирования.

На борту Ан-2 было 14 человек — два члена экипажа и 12 пассажиров. По словам областного министра здравоохранения и демографической политики Сергея Чеканова, пятерых госпитализировали с компрессионным переломом позвоночника. В МЧС ранее сообщали о семи пострадавших.

СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна), транспортная прокуратура начала проверку.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Магадан, Ан-2, жесткая посадка
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