В Магадане самолет совершил жесткую посадку сразу после взлета

Ан-2 упал на землю с десяти метров. В результате инцидента пострадали два человека

Фото: Сергей Мелконов / РИА Новости

В Магадане самолет Ан-2 после взлета начал терять высоту, после чего совершил жесткую посадку, ударившись об землю, сообщает издание MagadanMedia. Самолет выполнял рейс по маршруту Магадан - Сеймчан.

«Интерфакс» указывает, что в результате самолет упал с высоты примерно 10 метров. По информации источника агентства всего на борту находились 12 человек. Два из них пострадали.

Собеседник агентства «РИА Новости» в региональном управлении МЧС сообщил, что пострадавших забрала машина центра медицины катастроф.

Источник «Интерфакса» сообщил, что в качестве основных версий случившегося рассматриваются ошибка экипажа и техническая неисправность.

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