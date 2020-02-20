Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета в Магадане

Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры совместно с экспертами оценят, законно ли было перевозить пассажиров на этом самолете, и соблюдались ли требования при его техобслуживании, а также проверят квалификацию экипажа. Кроме того, будет проанализирована работа надзорных органов, отвечающих за транспортную безопасность в регионе, добавили в прокуратуре.

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Магадане сразу после взлета утром 20 февраля. Он направлялся в Сеймчан и вез рабочих, которые работают вахтовым методом. Всего на борту находились 12 пассажиров и два члена экипажа. В результате происшествия пострадали семь человек, всех людей с самолета доставили в региональную больницу для обследования. По данным «Интерфакса», самолет упал с высоты около 10 м.

По факту жесткой посадки Ан-2 заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна). В числе возможных причин инцидента следователи рассматривают техническую неисправность или нарушение правил пилотирования.