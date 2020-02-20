Следователи возбудили дело после жесткой посадки самолета в Магадане

Следователи завели уголовное дело по факту жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане. Об этом сообщается на сайте дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна). В сообщении уточняется, что на борту находились 12 пассажиров и два члена экипажа. По информации ведомства, 13 из них были госпитализированы.

В качестве основных причин инцидента следователи рассматривают техническую и нарушение правил пилотирования.

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку вскоре после взлета в Магадане утром 20 февраля. Как сообщал «Интерфакс», он упал на землю с высоты около десяти метров. В МЧС уточняли, что из-за жесткой посадки травмы получили семь человек. При этом всех находившихся на борту доставили в больницы, отмечали в ведомстве.