Bloomberg рассчитал «индекс греха» в разных странах

Показатель агентство рассчитывало исходя из финансовой доступности наркотиков, которые можно приобрести как законным, так и нелегальным путем. Россия оказалась в тройке аутсайдеров вместе с Китаем и Японией

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Россия заняла 48-е из 50 мест в рейтинге стран по финансовой доступности наркотиков. Об этом говорится в исследовании Bloomberg.

Для приобретения «стандартной корзины наркотиков», взятой за основу в расчетах Bloomberg (грамм амфетамина, грамм марихуаны, грамм кокаина и грамм опиоидов, включая героин), средний россиянин должен потратить более 82% своего недельного дохода.

При этом недельный доход рассчитывался как 1/52 часть ВВП на душу населения за 2018 год. Авторы не указали, учитывалась ли при расчете ВВП покупательная способность.

В исследовании не идет речи только о нелегальном приобретении наркотиков. «Марихуана, кокаин и героин разрешены для рекреационного или медицинского использования в различных юрисдикциях», — отмечает агентство. В России продажа наркотиков в любых целях запрещена, за исключением наркосодержащих препаратов, отпускаемых по медицинским показаниям строго по рецепту.

В результате получилось, что средненедельный доход россиян составил $211, а стоимость «корзины наркотиков» — $174.