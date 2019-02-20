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Bloomberg рассчитал «индекс греха» в разных странах
Показатель агентство рассчитывало исходя из финансовой доступности наркотиков, которые можно приобрести как законным, так и нелегальным путем. Россия оказалась в тройке аутсайдеров вместе с Китаем и Японией
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Россия заняла 48-е из 50 мест в рейтинге стран по финансовой доступности наркотиков. Об этом говорится в исследовании Bloomberg.

Для приобретения «стандартной корзины наркотиков», взятой за основу в расчетах Bloomberg (грамм амфетамина, грамм марихуаны, грамм кокаина и грамм опиоидов, включая героин), средний россиянин должен потратить более 82% своего недельного дохода.

При этом недельный доход рассчитывался как 1/52 часть ВВП на душу населения за 2018 год. Авторы не указали, учитывалась ли при расчете ВВП покупательная способность.

В исследовании не идет речи только о нелегальном приобретении наркотиков. «Марихуана, кокаин и героин разрешены для рекреационного или медицинского использования в различных юрисдикциях», — отмечает агентство. В России продажа наркотиков в любых целях запрещена, за исключением наркосодержащих препаратов, отпускаемых по медицинским показаниям строго по рецепту.

В результате получилось, что средненедельный доход россиян составил $211, а стоимость «корзины наркотиков» — $174.

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Россия заняла 75-е место в рейтинге доступности «порочных» товаров

По относительной финансовой доступности Россия опережает только Китай и Японию. Там для приобретения «стандартной корзины наркотиков» нужно потратить соответственно 93,6 и 95,2% недельного дохода. Обе страны оказались рядом, несмотря на огромную разницу в среднем недельном доходе граждан: в Китае он равен $185 при стоимости «корзины» в $173, а в Японии — $771 при стоимости «стандартного набора наркотиков» $735 (более 95% от недельного дохода).

Самые доступные с финансовой точки зрения наркотики оказались для жителей Люксембурга. При среднем подушевом недельном доходе $2191 «корзина» стоит там $197, или 9%. Далее следуют Нидерланды (9,2%), Уругвай (11,5%), Коста-Рика (13,2%) и Чили (16,7%). Франция и Германия заняли восьмое и девятое места (почти 18% у обеих стран), Великобритания (21,5%) стала 16-й, а замкнула первую двадцатку Швеция (почти 27%).

В США для приобретения «стандартной корзины наркотиков» нужно потратить более 70% недельного дохода в $1202 (44-е место), в то время как в соседней Канаде только 35,6% (стоимость «корзины» $320, недельный доход — $899). При этом отмечается, что «корзина наркотиков» за последний год подорожала на 40%, а акценты в борьбе с наркоманией сместились. «Некоторые штаты ослабляют ограничения на каннабис, в то время как на всех уровнях идет кампания против злоупотребления легальными опиоидами, которые убивают десятки тысяч американцев», — отмечает Bloomberg. ​

Агентство традиционно называло свое исследование «рейтингом грехов». В этом году материал сохранил свое название, хотя при оценке соответствующих расходов Bloomberg в этот раз не учитывал другие расходы, например на алкоголь и табачные изделия.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: наркотики, исследование, наркопотребление
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