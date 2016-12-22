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Силовики пришли с обысками в структуру «Газпрома» в Махачкале
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Силовики пришли с обысками в структуру «Газпрома» в Махачкале
Зачистки в Дагестане, 20 фев, 14:10
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Силовики пришли с обысками в структуру «Газпрома» в Махачкале
Обыски в структуре «Газпрома» в Махачкале имеют отношение к делу, которое возбудили еще в 2013 году. Оно связано с филиалом ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», пояснил РБК представитель компании
Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

В Дагестане в дочерней компании «Газпрома», компании «Газпром межрегионгаз Махачкала», прошли обыски, рассказал РБК источник в центральном аппарате МВД. Следственные действия проводились силами регионального МВД, силовики обыскали офисы налоговой и компании ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», расположенные на улице Магомеда Ярагского.

Информацию об обысках в «дочке» «Газпрома» подтвердили РБК источник, близкий к правительству республики, а также представитель группы «Газпром межрегионгаз».

Следственные действия в Махачкале связаны с делом, возбужденным по заявлению группы «Газпром межрегионгаз» еще в 2013 году, по итогам проведенной инвентаризации в дагестанском филиале ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», сообщил РБК представитель «Газпром межрегионгаз».

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Обыски также прошли и в офисе управления Федеральной налоговой службы по Дагестану, рассказали источники РБК. «Обыск в налоговой прошел достаточно быстро, следователи забрали необходимые документы и ушли», — отметил источник, близкий к правительству. По словам собеседника РБК, силовики переместились в офис коммерческой компании. «В обоих структурах присутствует большая доля теневой экономики, сотрудники МВД проверяют информацию о фактах коррупции», — рассказал источник в полиции.

При этом в управлении Федеральной налоговой службы (УФНС) по Дагестану РБК сообщили, что «обыски в здании налоговой не проводились». «Оперативные мероприятия проходили в здании «Газпрома», которое расположено по соседству», — сообщил сотрудник отдела собственной безопасности УФНС по Республике Дагестан. По его словам, также сегодня правоохранительные органы не проводили какие-либо выемки документов.

С начала февраля в Дагестане проходит масштабная антикоррупционная кампания. Правоохранительные органы задержали и допросили высокопоставленных чиновников, в том числе врио премьер-министра и двух вице-премьеров республики. Дело о мошенничестве с бюджетными средствами, по которому они проходят, объединено в одно уголовное производство еще с рядом дел, в том числе о создании преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Общий ущерб СКР оценивает примерно в 95,8 млн руб.

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Задержанием бывших министров республики правоохранительные органы не ограничились.Прошли масштабные выемки документов «почти во всех министерствах», сообщал РБК со ссылкой на источники, близкие к правительству региона. Проходили обыски и в правоохранительных структурах, а также в управлении судебных приставов Дагестана.

Вели следственные действия представители межведомственной комиссии, направленные в Дагестан для декриминализации региона, вместе с прикомандированными сотрудниками центральных аппаратов силовых ведомств, сообщал РБК.

Глава Дагестана Владимир Васильев рассказал в интервью РБК, что причиной задержания и.о. председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, его двух заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также мэра Махачкалы Мусы Мусаева и главного архитектора столицы Дагестана стали дела «прошлых лет».

По словам Васильева, «задача по улучшению ситуации» в республике была поставлена перед ним президентом России Владимиром Путиным, а для того, чтобы ее выполнить, необходимо бороться с коррупцией и сокращать теневой оборот в экономике.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщал, что Кремль не намерен ограничивать антикоррупционную кампанию задержаниями высших чиновников Дагестана и ведет «системную работу» во всех регионах России.

Авторы: Тимофей Дзядко, Дмитрий Серков, Владимир Дергачев, Наталья Демченко.
Теги: «Газпром межрегионгаз» , Махачкала , обыски , выемка документов
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