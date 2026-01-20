 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Претензии США на Гренландию⁠,
РАДИО
0

Жительница Гренландии рассказала, как местные реагируют на угрозы Трампа

Сюжет
Претензии США на Гренландию
Сюжет
Радио РБК
Присоединение Гренландии к США — самый худший сценарий, заявила Кохлер. По словам местной жительницы, угрозы американского президента спровоцировали напряженность, но повседневная жизнь остается спокойной, паники нет
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters

Угрозы президента США Дональда Трампа сделать Гренландию новым американским штатом спровоцировали напряженность среди местных жителей, но паники и ажиотажа нет, рассказала в интервью Радио РБК Алена Кохлер, которая преподает в столице острова Нууке.

«Самый худший сценарий из возможных — это то, что Гренландия станет 51-м штатом. Вы спросите сами себя, вы хотите быть американкой? Вы спросите любого русского, француза, немца, китайца, да кого угодно. Те, кто хотят, те добровольно, самостоятельно едут в США, ищут работу и получают гражданство», — сказала она.

По словам Кохлер, многие в Гренландии «вздохнули с облегчением», когда правительство заявило, что делает выбор в пользу Дании, а не США. «Если выбирать между Данией и США, то лучше Дания. В идеале, конечно же, это независимость острова. При этом все прекрасно понимают, что самостоятельно не выживут с таким соседом, как США. Дания — неплохой союзник в этом», — отметила собеседница.

Гренландия — самый большой остров в мире, он расположен северо-восточнее побережья Северной Америки. Площадь — около 2,2 млн кв. км, население — 57 тыс. человек. Правительство Гренландии отвечает за большинство внутренних дел, включая образование, здравоохранение и разработку природных ресурсов. За Данией последнее слово в вопросах внешней политики, обороны и безопасности. Гренландцы получают два паспорта, гренландский и датский, и являются гражданами ЕС.

Как Гренландия заставила ЕС и США возобновить торговую войну
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Два дня назад несогласные с политикой Трампа жители Нуука организовали демонстрацию, на которой, по разным оценкам, собрались от 4 тыс. до 6 тыс. человек. Кохлер заявила, что это была самая большая акция за те 22 года, что она живет в Гренландии. «Участвовали абсолютно все: стар и млад. Приходили с младенцами в колясках, и детей везли на санках с собой. Мы всей семьей участвовали. Наш сын 12 лет нес огромный флаг Гренландии. То есть шли на демонстрацию прямо семьями, даже с собаками. Собаки были с флажками в ошейнике», — пересказала она.

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял о планах включить Гренландию в состав США. Он предлагал купить остров еще во время своего первого президентского срока в 2019 году. Теперь американский президент настаивает, что остров «окружен» российским и китайским флотом и «абсолютно необходим» Соединенным Штатам для обороны. Гренландские и датские власти исключают возможность передачи острова под американский контроль.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева, Надежда Сережкина
Гренландия США Дональд Трамп протесты Радио РБК
Материалы по теме
Дания перебросила в Гренландию дополнительные силы
Политика
Самолеты ВС США отправились в Гренландию на фоне угроз Трампа
Политика
Трамп ответил на вопрос о применении силы в Гренландии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 19 янв, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 19 янв, 17:49
Главу Звездного городка заподозрили в получении крупной взятки Общество, 10:44
Трамп пригрозил Макрону пошлинами на шампанское в 200% Политика, 10:44
Почему придется играть в офисную политику, даже если этого не хочется Образование, 10:35
Силовики проверят телеграм-каналы в Белгороде из-за данных о повреждениях Политика, 10:24
Российский чемпион НХЛ попал в ДТП и пропустил матч с «Вашингтоном» Спорт, 10:23
Meta потеряла $70 млрд на создании метавселенной. В чем тайна провалаПодписка на РБК, 10:22
«Сбер» обновил рекорд по чистой прибыли третий год подряд Финансы, 10:20
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
ФСБ заявила о ликвидации мужчины, готовившего теракт в Ставрополе Политика, 10:20
Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ до четырех матчей Спорт, 10:14
Что делать руководителю, если команда не может договоритьсяПодписка на РБК, 10:07
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:00
Норвегия предупредит граждан о конфискации имущества в случае войны Политика, 10:00
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7 Политика, 09:58