Жительница Гренландии рассказала, как местные реагируют на угрозы Трампа

Присоединение Гренландии к США — самый худший сценарий, заявила Кохлер. По словам местной жительницы, угрозы американского президента спровоцировали напряженность, но повседневная жизнь остается спокойной, паники нет

Фото: Marko Djurica / Reuters

Угрозы президента США Дональда Трампа сделать Гренландию новым американским штатом спровоцировали напряженность среди местных жителей, но паники и ажиотажа нет, рассказала в интервью Радио РБК Алена Кохлер, которая преподает в столице острова Нууке.

«Самый худший сценарий из возможных — это то, что Гренландия станет 51-м штатом. Вы спросите сами себя, вы хотите быть американкой? Вы спросите любого русского, француза, немца, китайца, да кого угодно. Те, кто хотят, те добровольно, самостоятельно едут в США, ищут работу и получают гражданство», — сказала она.

По словам Кохлер, многие в Гренландии «вздохнули с облегчением», когда правительство заявило, что делает выбор в пользу Дании, а не США. «Если выбирать между Данией и США, то лучше Дания. В идеале, конечно же, это независимость острова. При этом все прекрасно понимают, что самостоятельно не выживут с таким соседом, как США. Дания — неплохой союзник в этом», — отметила собеседница.

Гренландия — самый большой остров в мире, он расположен северо-восточнее побережья Северной Америки. Площадь — около 2,2 млн кв. км, население — 57 тыс. человек. Правительство Гренландии отвечает за большинство внутренних дел, включая образование, здравоохранение и разработку природных ресурсов. За Данией последнее слово в вопросах внешней политики, обороны и безопасности. Гренландцы получают два паспорта, гренландский и датский, и являются гражданами ЕС.

Два дня назад несогласные с политикой Трампа жители Нуука организовали демонстрацию, на которой, по разным оценкам, собрались от 4 тыс. до 6 тыс. человек. Кохлер заявила, что это была самая большая акция за те 22 года, что она живет в Гренландии. «Участвовали абсолютно все: стар и млад. Приходили с младенцами в колясках, и детей везли на санках с собой. Мы всей семьей участвовали. Наш сын 12 лет нес огромный флаг Гренландии. То есть шли на демонстрацию прямо семьями, даже с собаками. Собаки были с флажками в ошейнике», — пересказала она.

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял о планах включить Гренландию в состав США. Он предлагал купить остров еще во время своего первого президентского срока в 2019 году. Теперь американский президент настаивает, что остров «окружен» российским и китайским флотом и «абсолютно необходим» Соединенным Штатам для обороны. Гренландские и датские власти исключают возможность передачи острова под американский контроль.