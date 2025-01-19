Власти объяснили опасность переводов денег незнакомцам
Перевод денежных средств незнакомцам по номеру телефона может невольно сделать человека соучастником финансирования терроризма, сообщает Главное управление региональной безопасности Подмосковья.
«Переводя деньги незнакомцу, например на рынке или в транспорте, вы можете стать соучастником финансирования терроризма», — говорится в сообщении. Аналогичный риск может появится и при переводе на благотворительные сборы.
«Даже один переведенный рубль» может привести к привлечению к уголовной ответственности по ст. 205.1 Уголовного кодекса «Содействие террористической деятельности», предупредили в ГУРБ. Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.
Ведомство опубликовало аналогичный пост в своем телеграм-канале в среду, 15 января, однако 19 января публикацию удалили. Позже ведомство удалило памятку и со своего сайта.
В начале июня 2024 года в Новосибирской области оперативные сотрудники ФСБ задержали 28-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который неоднократно переводил деньги на нужды запрещенной в России международной террористической организации (МТО) «Катиба Таухид валь-Джихад».
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