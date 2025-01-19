Власти объяснили опасность переводов денег незнакомцам

Власти Подмосковья предупредили, что перевод по номеру телефона незнакомцам на рынке или в транспорте может обернуться уголовной статьей о финансировании терроризма

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Перевод денежных средств незнакомцам по номеру телефона может невольно сделать человека соучастником финансирования терроризма, сообщает Главное управление региональной безопасности Подмосковья.

«Переводя деньги незнакомцу, например на рынке или в транспорте, вы можете стать соучастником финансирования терроризма», — говорится в сообщении. Аналогичный риск может появится и при переводе на благотворительные сборы.

«Даже один переведенный рубль» может привести к привлечению к уголовной ответственности по ст. 205.1 Уголовного кодекса «Содействие террористической деятельности», предупредили в ГУРБ. Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.

Ведомство опубликовало аналогичный пост в своем телеграм-канале в среду, 15 января, однако 19 января публикацию удалили. Позже ведомство удалило памятку и со своего сайта.

В начале июня 2024 года в Новосибирской области оперативные сотрудники ФСБ задержали 28-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который неоднократно переводил деньги на нужды запрещенной в России международной террористической организации (МТО) «Катиба Таухид валь-Джихад».