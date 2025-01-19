 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

МВД рассказало, кто с 1 апреля лишится иностранных водительских прав

У части получивших ВНЖ и гражданство станут недействительными водительские права
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Иностранные водительские удостоверения граждан, у которых срок ВНЖ, разрешения на временное проживание или российского гражданства достигнет года с 1 апреля 2025, перестанут действовать в стране, сообщили ТАСС в МВД России.

В ведомстве напомнили, что это регулирует закон, вступивший в силу в апреле 2024 года, добавив, что у граждан России, которые получили такие права и после того приехали в Россию, эти водительские документы также будут считаться недействительными в стране спустя год после первого въезда.

По законодательству России, автомобилист может получить штраф до 15 тыс. руб. в случае езды с недействительными правами в стране. Его могут отстранить от управления автомобилем до восстановления прав.

Юрист назвал случаи, когда истекшие права не продлеваются автоматически
Общество
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Ранее МВД напомнило о том, что водительские удостоверения, срок действия которых истек или истечет в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, нужно будет заменить спустя три года с этой даты. В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили ТАСС, что водительские права, срок действия которых истекает в 2025 году, автоматически продлят на три года. Это касается тех, кто водит личный транспорт или занимается этим в рамках трудовой и предпринимательской деятельности. В ГАИ добавили, что права придется заменить в том случае, если у владельца транспортного средства изменились персональные данные, появились противопоказания к управлению транспортом или его удостоверение пришло в негодность, было похищено или утеряно.

Читайте РБК в Telegram.

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
водительские права МВД штраф
Материалы по теме
МВД напомнило, когда нужно заменить водительские права с истекшей датой
Общество
В России продлят водительские права со сроком действия до 2025 года
Общество
Юрист назвал случаи, когда истекшие права не продлеваются автоматически
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
Выступивший против перемирия с ХАМАС израильский министр подал в отставкуПолитика, 12:30
Махачев обратился к Хабибу Нурмагомедову после рекордной победы в UFCСпорт, 12:26
Началось перемирие между Израилем и ХАМАСПолитика, 12:21
Российская армия заняла Воздвиженку в ДНРПолитика, 12:09
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 11:50
МВД рассказало, кто с 1 апреля лишится иностранных водительских правОбщество, 11:49
Рекорд Махачева в UFC и первое поражение брата Хабиба. ФоторепортажСпорт, 11:47
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Митинг против Трампа в Вашингтоне. ВидеоПолитика, 11:40
Журнал РАН опубликовал статью о Дугине — «порождении смуты 1990-х»Политика, 11:37
Тренер Махачева назвал «план отца» Хабиба тактикой чемпионского боя в UFCСпорт, 11:33
Подозреваемая во взяточничестве замглавы Рузы признала винуПолитика, 11:17
В ХАМАС объяснили срыв перемирия техническими причинамиПолитика, 11:04
Дэйна Уайт впервые признал Махачева лучшим бойцом UFCСпорт, 11:02
Как снабжают электроэнергией крупные научные центрыРБК и Россети, 10:55