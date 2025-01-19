МВД рассказало, кто с 1 апреля лишится иностранных водительских прав
Иностранные водительские удостоверения граждан, у которых срок ВНЖ, разрешения на временное проживание или российского гражданства достигнет года с 1 апреля 2025, перестанут действовать в стране, сообщили ТАСС в МВД России.
В ведомстве напомнили, что это регулирует закон, вступивший в силу в апреле 2024 года, добавив, что у граждан России, которые получили такие права и после того приехали в Россию, эти водительские документы также будут считаться недействительными в стране спустя год после первого въезда.
По законодательству России, автомобилист может получить штраф до 15 тыс. руб. в случае езды с недействительными правами в стране. Его могут отстранить от управления автомобилем до восстановления прав.
Ранее МВД напомнило о том, что водительские удостоверения, срок действия которых истек или истечет в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, нужно будет заменить спустя три года с этой даты. В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили ТАСС, что водительские права, срок действия которых истекает в 2025 году, автоматически продлят на три года. Это касается тех, кто водит личный транспорт или занимается этим в рамках трудовой и предпринимательской деятельности. В ГАИ добавили, что права придется заменить в том случае, если у владельца транспортного средства изменились персональные данные, появились противопоказания к управлению транспортом или его удостоверение пришло в негодность, было похищено или утеряно.
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