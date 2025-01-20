В Тыве задержали подозреваемого в избиении сослуживцев в части военного
В Тыве задержали военнослужащего, который подозревается в избиении сослуживцев, сообщили РБК в пресс-службе Центрального военного округа.
«Военнослужащий, применивший физическую силу к сослуживцам воинской части дислоцированной в Республике Тыва задержан и помещен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении.
Ранее власти республики заявили, что ведется расследование после появления в Сети кадров, на которых в воинской части избивают контрактников, в том числе применяя дубинки и электрошокеры, перед отправкой их на военную операцию. Сообщалось, что инцидент произошел 16 января в воинской части № 55115.
Специальный представитель главы республики по вопросам военной операции Тимур Куулар уточнял, что по данному факту работает следственно-оперативная группа военно-следственного комитета и военная прокуратура.
В конце прошлого года украинский военнослужащий избил мужчину в Сумском городском территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата), после чего последний скончался. В полиции сообщили, что причиной стал возникший конфликт между местным жителем и служащим ВСУ. Пострадавшего госпитализировали, но в больнице он умер от травм.
Местный портал SumyToday сообщал, что у мужчины была черепно-мозговая травма. Незадолго до случившегося он позвонил своей сожительнице с незнакомого номера и сказал, что его забрали в военкомат и собираются отправить в зону боевых действий.
Преступника обвинили по ч. 1 ст. 119 УК Украины — убийство, совершенное по неосторожности. Ему грозит ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
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