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Военная операция на Украине ,  
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Участник военной операции на Украине умер после избиения в Симферополе

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Военная операция на Украине
Четверо неизвестных избили участника военной операции Георгия Черного в Симферополе, от полученных травм он скончался, пишет «Ъ». До начала боевых действий мужчина был организатором политических акций в Крыму
Георгий Черный
Георгий Черный (Фото: из личного архива)

Тридцатипятилетний участник военной операции на Украине Георгий Черный скончался в больнице после избиения неизвестными в Гагаринском парке в Симферополе, пишут «Коммерсантъ» и «Политнавигатор».

Инцидент произошел 23 сентября возле скульптуры «Три грации», сообщил «Ъ» со ссылкой на близких погибшего. По данным «Политнавигатора», четверо мужчин избили Черного, дождались приезда медиков и полиции, заявили им, что военнослужащий упал сам, и покинули место происшествия. Врачи зафиксировали у пострадавшего перелом теменной кости и параорбитальную гематому. Сам он не смог объяснить, что произошло, и умер 1 октября, не приходя в сознание.

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК «Хулиганство», максимальное наказание по которой — до семи лет лишения свободы, пишет «Ъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Однако близкие погибшего надеются на его переквалификацию на более тяжкий состав преступления.

Похороны Черного состоятся 7 октября в Симферополе.

РБК обратился за комментарием в управление Следственного комитета по Крыму.

До начала военной операции на Украине погибший организовывал политические акции в Крыму, а также собирал гуманитарную помощь жителям Донбасса. Позднее он вступил в состав добровольческого батальона им. Судоплатова и принимал участие в боевых действиях.

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