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Военная операция на Украине ,  
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На Украине мужчина умер после того, как его избил военный ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине

Полиция установила, что украинский военнослужащий избил мужчину в военкомате в Сумах, после чего последний скончался в больнице, сообщила пресс-служба правоохранительного органа в своем аккаунте в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В ведомстве рассказали, что причиной стал возникший конфликт между местным жителем и служащим ВСУ. Сорокалетнего пострадавшего госпитализировали, но в больнице он умер от травм.

Его сожительница заявила в полицию об избиении. «По ее словам, мужчину с травмами доставили в больницу», — говорится в сообщении.

Преступника обвинили по ч.1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины — убийство, совершенное по неосторожности. Ему грозит ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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Ранее информационный портал SumyToday сообщил, что 31 декабря 2024 года мужчина 40 лет умер от черепно-мозговой травмы, которую он получил в Сумском городском территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) на Украине. До этого он позвонил своей сожительнице с незнакомого номера и сказал, что его забрали в военкомат и собираются отправить в зону боевых действий. На следующий день родственники дозвонились на этот номер, им сообщили, что мужчине стало плохо и его отвезли в больницу. Позднее жена обнаружила его в больнице Сумской области в состоянии комы, отметило издание.

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Теги
Сумская область ВСУ избиение
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