На Украине мужчина умер после того, как его избил военный ВСУ

Полиция установила, что украинский военнослужащий избил мужчину в военкомате в Сумах, после чего последний скончался в больнице, сообщила пресс-служба правоохранительного органа в своем аккаунте в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В ведомстве рассказали, что причиной стал возникший конфликт между местным жителем и служащим ВСУ. Сорокалетнего пострадавшего госпитализировали, но в больнице он умер от травм.

Его сожительница заявила в полицию об избиении. «По ее словам, мужчину с травмами доставили в больницу», — говорится в сообщении.

Преступника обвинили по ч.1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины — убийство, совершенное по неосторожности. Ему грозит ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее информационный портал SumyToday сообщил, что 31 декабря 2024 года мужчина 40 лет умер от черепно-мозговой травмы, которую он получил в Сумском городском территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) на Украине. До этого он позвонил своей сожительнице с незнакомого номера и сказал, что его забрали в военкомат и собираются отправить в зону боевых действий. На следующий день родственники дозвонились на этот номер, им сообщили, что мужчине стало плохо и его отвезли в больницу. Позднее жена обнаружила его в больнице Сумской области в состоянии комы, отметило издание.