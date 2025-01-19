 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Тыве начали расследование из-за избиения контрактников в воинской части

В Тыве начали проверку из-за видео избиения контрактников в воинской части
Сюжет
Военная операция на Украине
На кадрах мужчины в военной форме избивают двух других мужчин, в том числе используя электрошокеры. Проверку проводят следственно-оперативная группа военно-следственного комитета и военная прокуратура

В Тыве ведут расследование после появления в социальных сетях кадров, на которых в воинской части избивают контрактников перед отправкой их на военную операцию, говорится на сайте правительства республики.

«Правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих из республики после распространения в региональных группах в социальных сетях и мессенджерах ряда видеозаписей. В одной из них сообщается, что 16 января 2025 года в военной части № 55115 зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО», — сказано в сообщении.

На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал «Осторожно, новости», видно, как мужчины в военной форме избивают двух других, они одеты в темную одежду, а также применяют к ним электрошокеры. Избивающие неоднократно нецензурно выражаются.

Специальный представитель главы республики по вопросам военной операции Тимур Куулар сообщил, что по данному факту работает следственно-оперативная группа военно-следственного комитета и военная прокуратура.

Также правительство Тувы взяло на контроль видеообращение матери срочника, который проходит службу во Владимирской области, женщина рассказала, что ее сыну нанес увечья сослуживец.

Участник военной операции на Украине умер после избиения в Симферополе
Общество
Георгий Черный

В 2023 году в Миллеровском районе Ростовской области после избиения сотрудником военной полиции умер 48-летний контрактник Михаил из Свердловской области, сообщал портал 161.RU. Это произошло незадолго до его отправки в зону военной операции.

Издание писало, что Михаил с сослуживцем в оформленные выходные дни отдыхали на берегу реки и выпивали алкоголь. Сотрудники военной полиции проходили мимо и потребовали документы, а потом начали придираться к Михаилу и избивать его. Мужчина попал в больницу и умер через несколько дней.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщала, что сотрудника военной полиции арестовали.

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Тыва контрактники избиение воинская часть
Материалы по теме
В Татарстане возбудили дело после избиения ребенка в футбольной секции
Спорт
СК возбудит дело в связи с избиением фельдшера в Свердловской области
Политика
На Украине мужчина умер после того, как его избил военный ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
В Брянской и Калужской областях сообщили о сбитых дронах ВСУПолитика, 00:30
«Ъ» узнал об иске семьи отравившегося минералкой бизнесмена на ₽1,5 млрдОбщество, 00:15
Связанная с совладельцами Внуково компания вышла из перевозчика iFlyБизнес, 00:00
NYT сообщила, что Москва при сделке с Киевом сохранит занятые территорииПолитика, 19 янв, 23:54
TikTok частично возобновил работу в США на фоне заявлений ТрампаТехнологии и медиа, 19 янв, 23:29
В Тыве начали расследование из-за избиения контрактников в воинской частиОбщество, 19 янв, 23:18
Time разместила на своей обложке Трампа, сметающего документы со столаПолитика, 19 янв, 22:53
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В России потребовали изъять активы производителя водки за поддержку ВСУБизнес, 19 янв, 22:45
Президент Грузии в честь Крещения помиловал более 600 осужденныхПолитика, 19 янв, 22:26
Уолтц отметил решительность Трампа закончить конфликт на УкраинеПолитика, 19 янв, 21:59
У главного тренера «Спартака» Станковича родилась дочьСпорт, 19 янв, 21:51
Советник Трампа анонсировал «решения по Ирану» в февралеПолитика, 19 янв, 21:50
Самолет рейса Москва — Саранск вернулся в ШереметьевоОбщество, 19 янв, 21:31
РПЛ опустилась на 73-е место в рейтинге сильнейших чемпионатов мираСпорт, 19 янв, 21:30