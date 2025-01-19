В Тыве начали расследование из-за избиения контрактников в воинской части

На кадрах мужчины в военной форме избивают двух других мужчин, в том числе используя электрошокеры. Проверку проводят следственно-оперативная группа военно-следственного комитета и военная прокуратура

В Тыве ведут расследование после появления в социальных сетях кадров, на которых в воинской части избивают контрактников перед отправкой их на военную операцию, говорится на сайте правительства республики.

«Правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих из республики после распространения в региональных группах в социальных сетях и мессенджерах ряда видеозаписей. В одной из них сообщается, что 16 января 2025 года в военной части № 55115 зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО», — сказано в сообщении.

На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал «Осторожно, новости», видно, как мужчины в военной форме избивают двух других, они одеты в темную одежду, а также применяют к ним электрошокеры. Избивающие неоднократно нецензурно выражаются.

Специальный представитель главы республики по вопросам военной операции Тимур Куулар сообщил, что по данному факту работает следственно-оперативная группа военно-следственного комитета и военная прокуратура.

Также правительство Тувы взяло на контроль видеообращение матери срочника, который проходит службу во Владимирской области, женщина рассказала, что ее сыну нанес увечья сослуживец.

В 2023 году в Миллеровском районе Ростовской области после избиения сотрудником военной полиции умер 48-летний контрактник Михаил из Свердловской области, сообщал портал 161.RU. Это произошло незадолго до его отправки в зону военной операции.

Издание писало, что Михаил с сослуживцем в оформленные выходные дни отдыхали на берегу реки и выпивали алкоголь. Сотрудники военной полиции проходили мимо и потребовали документы, а потом начали придираться к Михаилу и избивать его. Мужчина попал в больницу и умер через несколько дней.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщала, что сотрудника военной полиции арестовали.