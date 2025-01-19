В Тыве начали расследование из-за избиения контрактников в воинской части
В Тыве ведут расследование после появления в социальных сетях кадров, на которых в воинской части избивают контрактников перед отправкой их на военную операцию, говорится на сайте правительства республики.
«Правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих из республики после распространения в региональных группах в социальных сетях и мессенджерах ряда видеозаписей. В одной из них сообщается, что 16 января 2025 года в военной части № 55115 зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО», — сказано в сообщении.
На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал «Осторожно, новости», видно, как мужчины в военной форме избивают двух других, они одеты в темную одежду, а также применяют к ним электрошокеры. Избивающие неоднократно нецензурно выражаются.
Специальный представитель главы республики по вопросам военной операции Тимур Куулар сообщил, что по данному факту работает следственно-оперативная группа военно-следственного комитета и военная прокуратура.
Также правительство Тувы взяло на контроль видеообращение матери срочника, который проходит службу во Владимирской области, женщина рассказала, что ее сыну нанес увечья сослуживец.
В 2023 году в Миллеровском районе Ростовской области после избиения сотрудником военной полиции умер 48-летний контрактник Михаил из Свердловской области, сообщал портал 161.RU. Это произошло незадолго до его отправки в зону военной операции.
Издание писало, что Михаил с сослуживцем в оформленные выходные дни отдыхали на берегу реки и выпивали алкоголь. Сотрудники военной полиции проходили мимо и потребовали документы, а потом начали придираться к Михаилу и избивать его. Мужчина попал в больницу и умер через несколько дней.
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщала, что сотрудника военной полиции арестовали.
Суд вынес приговор адвокатам Навального
Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера
Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом
Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Названы регионы с самыми агрессивными водителями
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов