В Венгрии регулятор рекомендовал одобрить применение «Спутника V»

Венгрия сделала очередной шаг на пути к использованию российской вакцины «Спутник V». Изучение документации завершено, теперь препарат должен пройти лабораторные испытания

Фото: Zsolt Czegledi / MTI / AP

Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии завершил изучение данных о российской вакцине против коронавируса «Спутник V». Он дал согласие на ее допуск к использованию в стране, сообщает Index.

Институт занимался полным изучением документации вакцины, анализом он занялся еще в начале ноября. Перед тем как препарат получит окончательный допуск к регистрации, свои проверки проведет Национальный центр общественного здоровья. Он займется лабораторным изучением вакцины.

Поскольку Венгрия входит в Евросоюз, разрешение на использование лекарства также должен предоставить европейский регулятор — Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Как отмечает новостной портал Index, препарат, не получивший одобрения EMA, может быть выпущен на рынок в рамках особой процедуры, а страна — участник ЕС, принявшая решение об этом, берет на себя всю ответственность за него.

Сейчас представители Национального института фармакологии и безопасности питания находятся в России. Завтра они должны посетить место производства вакцины. А 22 января в Москву вылетит глава МИД Венгрии Петер Сийярто для обсуждения деталей импорта «Спутника V».