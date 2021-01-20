В Венгрии регулятор рекомендовал одобрить применение «Спутника V»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 73,36 (-0,37) Инвестиции, 12:33
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 89,15 (-0,06) Инвестиции, 12:33
Китай ввел санкции против соратников Трампа в день инаугурации Байдена Политика, 21:14 Россиянин Ахмедов одержал девятую победу в UFC Спорт, 21:04 В Казань через Владимир и Нижний: путешествуем с комфортом РБК и Geely, 20:51 Байден назвал своей целью объединение США Политика, 20:44 Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к протестам Политика, 20:42 Нурмагомедов рассказал об ошибке двоюродного брата в дебютном бою в UFC Спорт, 20:34 СК завел дело после массового отравления школьников в Подмосковье Общество, 20:33 МИД России предложил Байдену продлить договор СНВ на пять лет Политика, 20:29 Трамп вернулся в свое имение во Флориде Политика, 20:20 Инаугурация президента США Джо Байдена. Главное Политика, 20:16 «Новая надежда». Брат Хабиба задушил соперника в дебютном бою в UFC Спорт, 20:14 В Венгрии регулятор рекомендовал одобрить применение «Спутника V» Общество, 20:07 Каррера предрек Кокорину успех в случае перехода в «Фиорентину» Спорт, 20:05 «Не доверяю аналитикам». Эти инвесторы выбирают акции самостоятельно Инвестиции, 20:01
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Венгрии регулятор рекомендовал одобрить применение «Спутника V»

Венгрия сделала очередной шаг на пути к использованию российской вакцины «Спутник V». Изучение документации завершено, теперь препарат должен пройти лабораторные испытания
Фото: Zsolt Czegledi / MTI / AP
Фото: Zsolt Czegledi / MTI / AP

Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии завершил изучение данных о российской вакцине против коронавируса «Спутник V». Он дал согласие на ее допуск к использованию в стране, сообщает Index.

Институт занимался полным изучением документации вакцины, анализом он занялся еще в начале ноября. Перед тем как препарат получит окончательный допуск к регистрации, свои проверки проведет Национальный центр общественного здоровья. Он займется лабораторным изучением вакцины.

Поскольку Венгрия входит в Евросоюз, разрешение на использование лекарства также должен предоставить европейский регулятор — Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Как отмечает новостной портал Index, препарат, не получивший одобрения EMA, может быть выпущен на рынок в рамках особой процедуры, а страна — участник ЕС, принявшая решение об этом, берет на себя всю ответственность за него.

Сейчас представители Национального института фармакологии и безопасности питания находятся в России. Завтра они должны посетить место производства вакцины. А 22 января в Москву вылетит глава МИД Венгрии Петер Сийярто для обсуждения деталей импорта «Спутника V».

Еврокомиссия заявила о возможности Венгрии использовать вакцину из России
Общество
Фото:Zuma / ТАСС

Ранее агентство Reuters со ссылкой на главу администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуляша сообщило, что страна не будет покупать российскую вакцину, а приобретет ее либо через механизм закупок Европейского союза, либо китайскую разработку через прямое соглашение с КНР. В интервью чиновник заявил, что у России недостаточно производственных мощностей»для поставок за рубеж. Гуляш также отметил, что Венгрия была рада участвовать в испытаниях российской вакцины. В РФПИ это сообщение назвали фейком, заявив, что промышленные объемы вакцины начнут поступать в Венгрию в начале 2021 года.

Читайте на РБК Pro
Дэниел Сасскинд — РБК Pro: «В мире без работы многие утратят цель жизни» «Конец эпохи»: почему погиб первый компьютерный бизнес масштабов Apple Золотые правила возвращения дебиторской задолженности Просто никогда так не делайте: оглушительные PR-провалы 2020 года

Венгрия стала первой страной ЕС, куда Россия поставила образец препарата. О планах импортировать «Спутник V» заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. В конце декабря в страну прибыло 6 тыс. доз вакцины.

Какие вакцины от коронавируса используют в мире
Фотогалерея 

Это вызвало недовольство со стороны Брюсселя, поскольку препарат не одобрен европейскими регулирующими органами. Министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто в свою очередь заявил, что в Европе действует сильное лобби против приходящих из-за пределов ЕС вакцин. По его словам, Будапешт не спрашивал у Евросоюза разрешения на испытания и закупку российской вакцины, поскольку законы страны позволяют правительству в экстренных случаях импортировать лекарства без него.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор
Георгий Тадтаев
COVID-19 Венгрия вакцина Евросоюз
Материалы по теме
РФПИ назвал фейком данные об отказе Венгрии от российской вакцины
Общество
Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от COVID-19
Общество
Еврокомиссия заявила о возможности Венгрии использовать вакцину из России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter