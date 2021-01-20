Число отравившихся детей в Подмосковье выросло до 90

Ранее прокуратура сообщала о 41 отравившемся ребенке. Никто из них не госпитализирован, состояние детей удовлетворительное. Сейчас надзорные и правоохранительные органы выясняют причины отравления

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Количество детей, отравившихся в школах подмосковного Красноармейска, выросло до 90. Об этом РБК сообщила начальник отдела образования города Лариса Лазарева.

«С общими симптомами обратились в больницу за два дня, с 19 по 20 января, 90 человек. Это учащиеся третьей и четвертой школ. Проверки пищеблоков проведены со стороны администрации, Роспотребнадзора, министерства образования Московской области», — рассказала Лазарева.

Как сообщила РБК жительница Красноармейска Екатерина, чьи дети ходят в местную школу № 3, у учеников были высокая температура, сильная рвота, диарея, боль в животе. По словам женщины, ее дети не пострадали, но в их классах отравились больше половины учеников.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что никому из пострадавших детей не потребовалась госпитализация.