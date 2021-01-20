Число отравившихся детей в Подмосковье выросло до 90

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 73,36 (-0,37) Инвестиции, 12:33
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 89,15 (-0,06) Инвестиции, 12:33
Пять силовиков пострадали при ликвидации боевиков в Чечне Общество, 18:20 Инаугурация президента США Джо Байдена. Главное Политика, 18:19 Как сделать содержание автопарка дешевле РБК и Gazpromneft, 18:11 Сноуден прокомментировал свое отсутствие в списке помилованных Трампом Политика, 18:10 Последствия мощного взрыва в Мадриде. Фоторепортаж Общество, 18:07  Володин заявил об отсутствии вопроса «ковид-паспортов» в повестке Госдумы Общество, 18:02 Спорткар Mercedes сгорел после трюка с истиранием покрышек. Видео Авто, 18:00 SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для системы Starlink Технологии и медиа, 17:49 Двоюродный брат Нурмагомедова победно дебютировал в UFC. Видео Спорт, 17:47 Цифровой штурман: все о системе Porsche Connect РБК и Porsche, 17:42 Число отравившихся детей в Подмосковье выросло до 90 Общество, 17:37 Что потребители думают о натуральных продуктах и «зеленой» маркировке Pro, 17:34 Киркоров в суде обжалует запрет на въезд в Литву Политика, 17:32 В Мадриде произошел взрыв. Видео Общество, 17:26
Общество ,  
0 

Число отравившихся детей в Подмосковье выросло до 90

Ранее прокуратура сообщала о 41 отравившемся ребенке. Никто из них не госпитализирован, состояние детей удовлетворительное. Сейчас надзорные и правоохранительные органы выясняют причины отравления
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Количество детей, отравившихся в школах подмосковного Красноармейска, выросло до 90. Об этом РБК сообщила начальник отдела образования города Лариса Лазарева.

«С общими симптомами обратились в больницу за два дня, с 19 по 20 января, 90 человек. Это учащиеся третьей и четвертой школ. Проверки пищеблоков проведены со стороны администрации, Роспотребнадзора, министерства образования Московской области», — рассказала Лазарева.

Как сообщила РБК жительница Красноармейска Екатерина, чьи дети ходят в местную школу № 3, у учеников были высокая температура, сильная рвота, диарея, боль в животе. По словам женщины, ее дети не пострадали, но в их классах отравились больше половины учеников.

Более 40 учеников отравились в двух школах в Подмосковье
Общество
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что никому из пострадавших детей не потребовалась госпитализация.

«У всех ребят состояние удовлетворительное. Надеюсь, что серьезных последствий для их здоровья удастся избежать. Контракт с поставщиком школьного питания уже разорван», — заявила она в беседе с РБК.

Сейчас по данному факту идут следственные действия, в которых принимают участие сотрудники Роспотребназдора, МВД и прокуратуры.

Читайте на РБК Pro
Дэниел Сасскинд — РБК Pro: «В мире без работы многие утратят цель жизни» «Конец эпохи»: почему погиб первый компьютерный бизнес масштабов Apple Золотые правила возвращения дебиторской задолженности Просто никогда так не делайте: оглушительные PR-провалы 2020 года

О массовом отравлении школьников в Красноармейске ранее 20 января сообщила подмосковная прокуратура. По данным ведомства, с признаками отравления 19 и 20 января к медикам обратился 41 ребенок.

Главу водоканала Буйнакска задержали из-за зараженной воды
Общество
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Прокуратура начала проверку, чтобы выяснить, кто именно виноват в случившемся — администрация учебного заведения или поставщики питания.

На прошлой неделе массовое отравление граждан произошло в дагестанском Буйнакске. В общей сложности к врачам обратились более 300 человек. Две трети из них госпитализировали, большинство пациентов — дети. В Роспотребнадзоре заявили, что причиной отравления стало загрязнение водопроводной воды. В связи с инцидентом в городе закрылись детские сады, для жителей организовали подвоз питьевой воды.

Авторы
Михаил Котляр, Майя Бобенко, Любовь Порываева
Московская область Красноармейск отравление дети
Материалы по теме
Более 40 учеников отравились в двух школах в Подмосковье
Общество
Число отравившихся водой из-под крана в Буйнакске превысило 300 человек
Общество
В Буйнакске проведут вакцинацию от гепатита А из-за массового отравления
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter