Reuters узнал о плане Берлина и Парижа реформировать ВОЗ на фоне COVID-19

Источники Reuters указали на намерение властей Франции и Германии увеличить финансирование ВОЗ — среди прочего за счет взносов входящих в нее стран

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Власти Германии и Франции предлагают реформировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), расширив ее полномочия и увеличив финансирование, сообщает Reuters.

«Еще до нынешней пандемии [коронавирусной инфекции COVID-19] стало ясно, что ВОЗ недостает возможностей для выполнения своего мандата», — цитирует агентство документ, распространенный среди дипломатов, участвующих, по данным Reuters, в обсуждении плана реформы. Три источника Reuters, знакомые с ее планом, подтвердили агентству, что Франция и Германия обеспокоены уязвимостью ВОЗ перед внешним давлением и недостатком у организации, призванной бороться со вспышками инфекций, финансовых ресурсов и юридических полномочий.

Один из дипломатов назвал предложения Берлина и Парижа очень выгодными для ВОЗ, указав на намерение авторов плана увеличить финансирование организации за счет взносов входящих в нее стран.

В документе, по данным агентства, на семи страницах прописаны десять нововведений, необходимых для расширения полномочий ВОЗ и увеличения ее финансирования. В нем, в частности, указывается, что сейчас общий бюджет ВОЗ на двухлетний период составляет около $5 млрд. При этом только пятую часть этих средств организация получает в качестве взносов, которые государства-члены перечисляют ей без каких-либо условий. Остальные же деньги поступают в виде «краткосрочных, непредсказуемых и в значительной степени связанных [с направлением на конкретные цели] добровольных взносов».

Авторы документа подчеркивают, что пандемия COVID-19 еще раз подтвердила, что ВОЗ нужно больше средств, чтобы иметь возможность расследовать причины возникновения заболевания и выявлять его первоначальные очаги, не прибегая при этом к поискам дополнительного финансирования.