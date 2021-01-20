В центре Москвы за год закрылись более 200 ресторанов и кафе

Это на 35% больше, чем годом ранее. Всего в центре столицы не пережили коронавирусные ограничения 455 организаций, рестораны и кафе составляют почти половину из них

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В 2020 году на центральных торговых улицах Москвы закрылось 208 заведений общественного питания, сообщили в агентстве недвижимости JLL по результатам исследования (есть у РБК).

Количество закрытых ресторанов и кафе в минувшем году на 35% превышает аналогичный показатель 2019 года. От общего числа закрытых в 2020 году организаций общепит составляет 46%.

По словам руководителя отдела исследований JLL Владислава Фадеева, сегмент общепита больше всех пострадал из-за введенных в связи с пандемией COVID-19 ограничений. «Новизна ситуации, отсутствие понимания, как правильно действовать в условиях локдауна, и будущая неопределенность влияли на решения собственников помещений и арендаторов», — пояснил Фадеев.

Он отметил, что расположенные в центре столицы точки сильнее других пострадали от локдауна, поскольку в период ограничений столкнулись с куда большим снижением трафика и туристического потока, чем заведения, расположенные на периферии.