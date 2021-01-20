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В центре Москвы за год закрылись более 200 ресторанов и кафе

Это на 35% больше, чем годом ранее. Всего в центре столицы не пережили коронавирусные ограничения 455 организаций, рестораны и кафе составляют почти половину из них
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В 2020 году на центральных торговых улицах Москвы закрылось 208 заведений общественного питания, сообщили в агентстве недвижимости JLL по результатам исследования (есть у РБК).

Количество закрытых ресторанов и кафе в минувшем году на 35% превышает аналогичный показатель 2019 года. От общего числа закрытых в 2020 году организаций общепит составляет 46%.

По словам руководителя отдела исследований JLL Владислава Фадеева, сегмент общепита больше всех пострадал из-за введенных в связи с пандемией COVID-19 ограничений. «Новизна ситуации, отсутствие понимания, как правильно действовать в условиях локдауна, и будущая неопределенность влияли на решения собственников помещений и арендаторов», — пояснил Фадеев.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Он отметил, что расположенные в центре столицы точки сильнее других пострадали от локдауна, поскольку в период ограничений столкнулись с куда большим снижением трафика и туристического потока, чем заведения, расположенные на периферии.

JLL выяснило, что в 2020 году закрылись несколько заведений сетей «Шоколадница», Prime, «Чайхона № 1», а также другие известные рестораны и бары.

Всего в стрит-ретейле на центральных улицах Москвы в прошлом году закрылись 455 операторов, доля общепита составила 46% от них. При этом открылись только 294 организации (на 25% меньше, чем в 2019 году).

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Из-за того, что число закрывшихся заведений в полтора раза превысило число открывшихся, количество свободных помещений на центральных торговых улицах повысилось до 15,5%. По мнению аналитиков JLL, рост вакантности в центре Москвы продолжится и в первой половине 2021 года.

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Высвобождение торговых площадей привело к снижению ставки аренды. Сильнее всего за год она снизилась на Арбате — на 21% до 75 тыс. руб. за кв. м. Тверская-Ямская потеряла в стоимости 19%, Покровка — 13%.

Заведения общепита в столице не работали с конца марта по начало июня во время всеобщей самоизоляции. Осенью 2020 года на фоне роста заболеваемости московские власти не планировали закрывать рестораны и кафе. Однако в итоге все же пошли на некоторые ограничения: сначала им рекомендовали ввести QR-коды для посетителей, а затем запретили работать после 23:00.

Летом по итогам локдауна сервис 2ГИС выяснил, что на главных торговых улицах города навсегда закрылись 112 магазинов и кафе — это 4% от общего количества торговых точек. Вместе с тем открылось 39 новых заведений.

Автор
Михаил Котляр
общепит Москва рестораны коронавирус
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