Власти Болгарии показали видео с вероятным отравителем из дела Скрипалей

Прокуратура болгарской Софии опубликовала несколько видеозаписей, на которые попал человек, предположительно, причастный к отравлению болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева. Как писали СМИ, в отношении него могли применить яд «Новичок», от которого в августе 2018 года в британском Солсбери пострадали Сергей и Юлия Скрипаль.

На кадрах с подземной парковки видно мужчину в шляпе и перчатках и в солнцезащитных очках. Как отмечает прокуратура, он перемещается между машинами, принадлежащими компании Emco, которой руководил Гебрев. Правоохранительные органы предполагают, что этот человек причастен к убийству болгарского предпринимателя. Записи с камер наблюдения прокуратуре предоставил сын Гебрева Христо, который стал гендиректором компании после смерти отца.

В отравлении заподозрили россиянина Сергея Федотова, заявлял главный прокурор Болгарии. По данным Bellingcat и The Insider, под этим псевдонимом работал сотрудник ГРУ Денис Сергеев, который принимал участие в атаке на Скрипалей.