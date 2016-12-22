СМИ узнали о планах властей узаконить продажу «красивых» автономеров

Правительство намерено разрешить в интернете аукционы по продаже автомобильных номеров с «красивой» комбинацией букв и цифр. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на информацию Минэкономразвития.

Соответствующий проект постановления правительства ведомство разрабатывает совместно с МВД. В Минэкономразвития отметили, что в ходе разработки документа необходимо решить несколько вопросов. В частности, надо определить, кто будет контролировать проведение аукционов: федеральные органы исполнительной власти или профессионально занимающиеся проведением торгов организации. Также необходимо решить, кто будет устанавливать критерии для аукционов и как будет проводиться отбор номеров для продажи. Минэкономразвитие также проанализирует, какие злоупотребления возможны при продаже номеров на аукционах и как с ними бороться.

Внесение документа в правительство запланировано на 2 сентября 2019 года.

В декабре 2017 года МВД разработало новую редакцию правил государственной регистрации в ГИБДД автомобилей и мотоциклов, а также прицепов к ним. В проекте прописан запрет на резервирование за организациями или физлицами какой-либо серии государственных регистрационных знаков или сочетаний символов на них. Также предлагается принять меры для того, чтобы лишить сотрудников ГИБДД права выдавать «красивые» номера по своему усмотрению.