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Кузнецова призвала развивать «положительный контент» после атак в школах
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Кузнецова призвала развивать «положительный контент» после атак в школах
Общество, 19 янв, 21:49
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Кузнецова призвала развивать «положительный контент» после атак в школах
Детский омбудсмен Анна Кузнецова выступает за создание положительного контента в интернете, а не за новые ограничения. С такими предложениями она выступила после двух нападений в школах России — в Перми и в Улан-Удэ
Анна Кузнецова (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала РБК о планах по созданию положительного контента в интернете после череды нападений в школах.

«Несколько шагов, которые мы будем предпринимать, — это формирование детского положительного контента. Потому что сколько бы мы не ставили ограничений, не блокировали сайты, сегодня один негативный контент, завтра будет другой. Важно, чтобы был тот, который мы хотим, чтобы был интересен нашим детям», — отметила уполномоченный по правам ребенка.

По ее словам, это в том числе будут группы в социальных сетях, которые «ведут в созидательном направлении». «Если наши дети в интернете, нам надо там быть», — подчеркнула Кузнецова.

Омбудсмен пояснила, что после переговоров с Минкультуры решено создать на площадке уполномоченного рабочую группу по поддержке и развитию детского контента. «Также в прошлом году мы с «Союзмультфильмом» вышли с инициативой учреждения премии детских фильмов. Хотелось бы, чтобы этой теме уделялось больше внимания, потому что детских фильмов достаточно мало, и образов героев, за которыми бы пошли дети, к сожалению, недостаточно, а есть такие, которые усиливают негативную сторону личности», — отметила Кузнецова.

В качестве положительного примера она привела работу Всероссийского совета отцов. «Как минимум в 60 регионах России действуют общественные организации, которые возглавляют многодетные отцы — герои России, многократные олимпийские чемпионы, заслуженные культурные деятели, которые одновременно выступают наставниками другим семьям», — рассказала детский омбудсмен. Действовать необходимо «по принципу положительного примера и контента», резюмировала Кузнецова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на необходимость оградить молодежь от зла, которое несет интернет. Такое заявление он сделал, отвечая на связанный с нападением на одну из школ Улан-Удэ вопрос о том, не являются ли системной угрозой для молодежи сообщества и группы в соцсетях, пропагандирующие криминальную субкультуру.

15 января в одной из школ Перми два подростка — старшеклассник и бывший ученик этой же школы — ворвались с ножами в кабинет, где находился четвертый класс, и напали на школьников и учителя. Пострадали 15 человек. Возбуждено несколько уголовных дел.

Напавшие в школе подростки А. и Л. состояли в сообществе в соцсети «ВКонтакте», посвященном​ событиям в американской школе Columbine High School в Колорадо, где в 1999 году учащиеся убили 13 своих одноклассников, а затем покончили с собой.

Нападение на школу в Бурятии. Фоторепортаж Еще 2 фото
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Утром 19 января ученик 9-го класса школы №5 в районе Сосновый Бор города Улан-Удэ совершил нападение на учеников 7-го класса. 15-летний подросток был вооружен топором и бутылкой с горючей смесью. Бросив коктейль Молотова в кабинет, он начал наносить удары детям. В результате инцидента пострадали семь человек, ​в том числе учительница русского языка и литературы.

Авторы: Ольга Агеева, Валерий Романов.
Теги: Интернет , нападение , Улан-Удэ , Пермь , Школа , Анна Кузнецова
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