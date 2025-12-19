 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Из бельгийского музея похитили кольцо Наполеона с бриллиантами

Из музея в бельгийском городе Женап похитители украли золотое кольцо Наполеона и другие исторические ценности, сообщает телеканал RTBF. Двое неизвестных взломали «Последнюю штаб-квартиру» французского императора.

Предположительно, злоумышленники проникли в здание музея, разбив окно. Они также повредили стеклянные витрины, в которых хранилась часть экспозиции, и унесли с собой.

Среди украденных вещей было золотое кольцо 18 карат с пятью бриллиантами, принадлежавшее Наполеону. Это кольцо было найдено после бегства императора 18 июня 1815 года по окончанию битвы при Ватерлоо. Также пропали золотые и серебряные монеты наполеоновской эпохи.

Историческая ценность этих предметов значительно превышает их рыночную стоимость и представляет собой уникальное наследие, связанное с европейской историей, говорится в статье. Музей был закрыт на два дня для обеспечения безопасности и реставрации помещений.

Последняя резиденция императора находится в провинции Валлонский Брабант. Она защищена системой сигнализации, но когда приехала полиция, — похитителей уже не было на месте. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту кражи и начала расследование.

Музей, расположенный в бывшей штаб-квартире Наполеона — является одним из ключевых исторических объектов региона, пишет La Vanguardia. Эксперты отмечают, что украденные артефакты сложно реализовать на обычном рынке из-за их явной исторической принадлежности.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Бельгия Наполеон кража драгоценности Музеи

