Общество⁠,
0

В музее в Калифорнии взломщики украли более 1 тыс. экспонатов

Фото: Oakland Museum of California
Фото: Oakland Museum of California

Более 1 тыс. артефактов исчезло после кражи со взломом в Оклендском музее в Калифорнии, сообщила полиция города, передает The Oakland Side.

Инцидент произошел в середине октября. Преступники проникли в хранилище музея за пределами основного здания. Они похитили разные предметы, в том числе ювелирные изделия, корзины коренных американцев и дагерротипы.

На момент кражи в хранилище не было сотрудников, хотя в здании работали камеры видеонаблюдения и сигнализация, сообщила исполнительный директор музея Лори Фогарти.

Во Франции ограбили еще один музей после Лувра
Общество
Фото:Sarah Meyssonnier / Reuters

Сотрудники музея определяют общую стоимость украденных артефактов. Коллекция культурного учреждения, насчитывающая более 2 млн артефактов, принадлежит Окленду.

Это не первый случай ограбления Оклендского музея. В конце 2012 года и в начале 2013 года музей дважды подвергался ограблению. Одним из виновных признали Андре Тэйра Франклина, которого приговорили в 2014 году к четырем годам тюремного заключения за продажу шкатулки для драгоценностей эпохи Золотой лихорадки стоимостью $800 тыс., а также других предметов, украденных из музея.

Авторы
Теги
Полина Минаева
музей Калифорния ограбление США Окленд
