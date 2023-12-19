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В Москве на шесть дней закроют участок оранжевой линии метро

В Москве с 3 по 8 января закроют участок Калужско-Рижской линии метро
Станции «Шаболовская», «Ленинский проспект», «Академическая» и «Профсоюзная» будут недоступны в связи со строительством новой теплосети, которая пройдет рядом с метро
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Москве с 3 по 8 января 2024 года включительно закроют участок метро между станциями «Новые Черемушки» и «Октябрьская» Калужско-Рижской линии, сообщил дептранс столицы.

В эти дни ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» будет проводить работы по прокладке новой теплосети, которая пройдет рядом с метро. «Для безопасности пассажиров и по просьбе компании мы ограничиваем движение на участке», — объяснили в департаменте.

Фото: Дептранс Москвы

Между «Новыми Черемушками» и «Октябрьской» находятся станции «Шаболовская», «Ленинский проспект», «Академическая» и «Профсоюзная».

Вдоль закрытого участка будут ходить бесплатные автобусы КМ, а для пассажиров сделают бесплатным повторный вход в метро.

На фиолетовой ветке московского метро на пути упал человек
Общество
Фото:Александр Вильф / РИА Новости

В прошлом декабре этот участок метро также закрывали. 5 декабря его открыли досрочно, на два дня раньше запланированной даты. Работы были связаны с прокладкой тоннеля на Троицкой ветке.

В этом году 5 декабря заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что на станции ЗИЛ строящейся Троицкой линии московского метро завершено возведение основных конструкций, строители приступили к отделочным работам. По его словам, у этой станции будет один подземный вестибюль — с выходом на улицу Лисицкого, к парку «Тюфелева роща».

ЗИЛ станет конечной станцией Троицкой (изумрудной) линии метро и возводится к югу от одноименной платформы Московского центрального кольца. Сама ветка протянется от ЗИЛа на юго-запад, в сторону города Троицка в Новой Москве.

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Теги
Мир Ландау
Калужско-Рижская линия Московский метрополитен Дептранс Москва ограничение движения
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