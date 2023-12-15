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На фиолетовой ветке московского метро на пути упал человек

Дептранс: на фиолетовой ветке метро увеличили интервалы из-за человека на путях
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Интервалы движения поездов на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии (фиолетовой ветке) московского метро временно увеличили из-за человека на пути, сообщила пресс-служба столичного дептранса.

К 11:55 мск движение на линии было восстановлено.

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8 декабря на фиолетовой ветке также были нарушения в движении поездов из-за падения человека. Тогда составы временно не ходили между станциями «Котельники» и «Жулебино». В обратном направлении они шли с увеличенными интервалами. Вернуть движение поездов к обычному графику удалось через 23 минуты.

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Теги
Дептранс Таганско-Краснопресненская линия метрополитен Москва

Пространство выбора

Быстрое заселение

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