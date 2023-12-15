На фиолетовой ветке московского метро на пути упал человек

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Интервалы движения поездов на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии (фиолетовой ветке) московского метро временно увеличили из-за человека на пути, сообщила пресс-служба столичного дептранса.

К 11:55 мск движение на линии было восстановлено.

8 декабря на фиолетовой ветке также были нарушения в движении поездов из-за падения человека. Тогда составы временно не ходили между станциями «Котельники» и «Жулебино». В обратном направлении они шли с увеличенными интервалами. Вернуть движение поездов к обычному графику удалось через 23 минуты.