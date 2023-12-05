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В мэрии рассказали о ходе работ на станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»
Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»

На станции «ЗИЛ» строящейся Троицкой линии московского метро завершено возведение основных конструкций, строители приступили к отделочным работам, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, у «ЗИЛ» Троицкой ветки будет один подземный вестибюль с выходом на улицу Лисицкого, к парку «Тюфелева роща». Монолитные работы на наземном павильоне станции также уже завершены. «Строители приступили к устройству кирпичной кладки перегородок в служебных помещениях и черновым архитектурно-отделочным работам. На станции продолжается бетонирование стен, колонн и перекрытий в зоне будущей платформы», — добавил Бочкарев

Станция «ЗИЛ» станет конечной на Троицкой (изумрудной) линии метро и возводится к югу от одноименной платформы Московского центрального кольца. В перспективе здесь откроется и конечная станция проектируемой Бирюлевской ветки, тем самым на бывшей территории автозавода появится крупный транспортно-пересадочный узел — две станции метро и одна станция городской электрички. Причем между станциями Троицкой и Бирюлевской линий будет проложена соединительная ветвь для перегона составов, рассказал глава инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Троицкая ветка протянется от «ЗИЛа» на юго-запад в сторону города Троицка в Новой Москве. Запустят ее в две очереди — первый участок пройдет до станции «Коммунарка» Сокольнической линии и будет открыт уже в 2024 году. Впоследствии изумрудную ветку доведут собственно до Троицка.

Теги
ЗИЛ Московский метрополитен Троицк Андрей Бочкарев

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Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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