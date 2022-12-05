Закрытый участок оранжевой ветки метро в Москве откроют досрочно

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Движение на закрытом участке Калужско-Рижской линии московского метро откроется на два дня раньше. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Завтра, в 5:30 утра, на два дня раньше, открываем движение на участке Калужско-Рижской линии. Пассажиры снова могут пользоваться станциями «Шаболовская», «Ленинский проспект», «Академическая» и «Профсоюзная», — написал мэр.

Закрытие было связано с прокладкой тоннеля на будущей Троицкой ветке, но строители справились с работой досрочно.

Участок Калужско-Рижской линии московского метро между станциями «Октябрьская» и «Новые Черемушки» закрыт с 3 декабря. Вдоль закрытого участка курсировали бесплатные автобусы КМ, а проезд по двум трамвайным маршрутам сделали бесплатным.

Участок между «Октябрьской» и «Новыми Черемушками» уже закрывали для прокладки тоннеля Троицкой линии в начале ноября. Тогда работы тоже завершили раньше срока и участок открыли 8 ноября вместо 9-го.

Троицкая линия метро пройдет от станции «ЗИЛ» Московского центрального кольца (МЦК) до Троицка. Ее протяженность составит 40 км, пассажиры смогут делать пересадки на Калужско-Рижскую, Сокольническую, Большую кольцевую линии и МЦК. Первый участок новой ветки — 11 станций от «ЗИЛа» до «Коммунарки» — планируется запустить до 2025 года.