Роспотребнадзор оценил возможность введения QR-кодов из-за гриппа

Несмотря на рост заболеваемости гриппом, Роспотребнадзор не видит причин для введения ограничений на федеральном уровне

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Роспотребнадзор заявил, что введение QR-кодов в России из-за гриппа пока не планируется.

«В России не планируется введение системы QR-кодов в связи с высокой активностью вирусов гриппа и ОРВИ. Текущая эпидситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне», — говорится в сообщении ведомства.

На прошлой неделе ведомство сообщило, что заболеваемость гриппом в России выросла в 11 раз по сравнению с прошлым годом. Несмотря на то что вакцинацию к декабрю прошли 74 млн россиян, заболеваемость гриппом за январь—октябрь 2022 года составила 7,87 на 100 тыс. населения (по сравнению с 0,71 за прошлый год). Среди распространяющихся штаммов преобладает свиной грипп A (H1N1), его выявили уже в 82 субъектах.

Из-за осложнения ситуации с гриппом и ОРВИ в ряде регионов России начали вводить ограничения. В Москве и Петербурге Роспотребнадзор ввел масочный режим для персонала больниц и социальных учреждений, запретил посещение больных в стационарах и распорядился усилить меры профилактики. Все школы Смоленска закрыли на карантин из-за роста числа заболевших школьников, в Ленинградской области детей отпустят на каникулы раньше.

QR-коды в России вводили для контроля заболеваемости во время пандемии коронавируса. QR-код могли получить привитые и зарегистрированные переболевшие, позднее также появилась возможность получить QR-код по антителам. QR-коды были необходимы для посещения общепита и других мест массового скопления людей.