Путин назначил замминистра главой правления движения детей и молодежи

Председателем правления движения детей и молодежи будет 37-летний замглавы Минобрнауки

Григорий Гуров (Фото: minobrnauki.gov.ru)

Владимир Путин назначил Григория Гурова председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, указ опубликован на официальном портале.

Гуров — заместитель главы Минобрнауки, ему 37 лет. Ранее он работал в Федеральном агентстве по делам молодежи и аппарате полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе.

Законопроект о движении, которое изначально планировалось назвать «Большая перемена», был внесен в Госдуму 19 мая, в день столетия пионерского движения. В пояснительной записке к документу говорилось, что закон разработан для содействия «проведению государственной политики в интересах детей и молодежи», а также «для участия [государства] в воспитании детей». 14 июля закон подписал Владимир Путин.

Наблюдательный совет движения будет возглавлять президент. Движение будет добровольным, вступить в него смогут школьники в возрасте от шести лет. Наставниками-вожатыми будут совершеннолетние россияне. Как заявлял замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов, новое движение детей разделят на этапы по примеру октябрят и комсомола. Кроме того, новое движение рассматривает возможность стать оператором детского отдыха и участвовать в распределении путевок в летние лагеря.

На работу движения со следующего года власти будут выделять по 21,35 млрд руб. в год.